Росія атакує попри пропозицію тиші: Зеленський заявив про відповідь

Росія продовжила масовані удари по українських регіонах попри пропозиції щодо встановлення режиму тиші.

Президент заявив про дзеркальні дії у відповідь на подальші атаки

Коротко:

Україна підтримала ідею тиші та перемир’я

Росія продовжила масовані атаки по регіонах

Київ реагуватиме дзеркально на дії ворога

Президент України у вечірньому зверненні заявив, що Росія продовжила масовані удари по українських регіонах після ініціативи Києва щодо повного припинення вогню.

За його словами, обстріли фіксувалися протягом дня у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Херсонській областях.

"Сьогодні фактично щогодини надходять повідомлення про удари з різних регіонів… Жодного виду своєї воєнної активності Росія не зупинила", — зазначив президент.

Він наголосив, що Україна відповідатиме дзеркально на подальші дії РФ, залежно від розвитку ситуації найближчим часом.

Також глава держави підкреслив, що Україна залишається відкритою до дипломатії та передала пропозицію щодо припинення вогню, додавши, що російська сторона знає механізми для контакту.

Президент підсумував, що відмова Росії від реального завершення війни лише підтверджує необхідність її припинення:

"Україна готова працювати заради миру і прагне достойно завершити цю війну. Росія довоювалася до того, що навіть їхній головний парад тепер залежить від нас. Це чіткий сигнал – війну потрібно завершувати", — заявив він.

Чи може Україна вдарити по параду в Москві 9 травня - думка експерта

Політолог Ярослав Божко в ефірі Radio NV припустив, що Україна теоретично може розглядати можливість удару по заходах у Москві 9 травня. Водночас він наголосив, що такий крок не має прямого воєнного сенсу, але може мати значний політичний ефект.

За його словами, будь-які інциденти під час параду, який щороку привертає увагу мільйонів росіян, можуть сприйматися як ознака втрати контролю з боку російської влади. Це здатне вплинути на суспільні настрої всередині РФ.

Експерт також зазначив, що подібні події можуть підірвати довіру громадян до офіційної риторики Кремля та посилити відчуття небезпеки, що, на його думку, має суттєвий політичний резонанс для російського суспільства.

Парад в Москві 9 травня - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, одразу в 15-ти регіонах країни-агресорки Росії оголосили про повне скасування військових парадів до Дня перемоги 9 травня. Про це повідомляє Astra.

Крім того, в МЗС країни-агресорки Росії через страх ударів по Москві 9 травня звернулись до держав та міжнародних організацій із закликом забезпечити евакуацію дипломатів з столиці України. Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, пригрозивши ударами по "центрах прийняття рішень" у разі, якщо Україна атакує Москву 9 травня.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські безпілотники здатні досягти Москви навіть під час параду 9 травня.

Про персону: Ярослав Божко Ярослав Божко — український політолог, голова Центру політичних досліджень "Доктрина". Він є активним коментатором політичних подій в Україні та світі, часто виступає на радіо та телебаченні. Ярослав Божко аналізує поточні політичні процеси, надаючи експертні оцінки та прогнози та часто коментує питання, пов'язані з міжнародними відносинами, внутрішньою політикою України, а також питання війни з Росією. Крім того, він є спікером руху спротиву окупації на тимчасово окупованих територіях України "Жовта Стрічка".

