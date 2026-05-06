Водій заснув за кермом: олень Борис потрапив у нову ДТП, що зараз із твариною

Олень Борис пережив сильний стрес, що може вплинути на лікування.

Олень Борис потрапив у ДТП / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Поліський лісовий офіс

Відомий у соцмережах олень Борис з Рівненської області знову потрапив у серйозну ДТП. У автомобіль, де перебувала тварина, в’їхала інша машина. Про це заявили у Центрі порятунку диких тварин (Wild Animals Rescue Center).

Відомо, що аварія трапилась вночі 6 травня о 00:37, коли працівники центру поверталися із Зарічного Рівненської області разом із оленем Борисом.

"Ми завжди розуміємо всі ризики в дорозі й робимо все, що від нас залежить, аби безпечно транспортувати тварин: їдемо дуже повільно та максимально уважно, і везучи травмованого оленя берегли його, як кришталеву вазу, аби не наскочити на вибоїни чи якісь перешкоди. Але не все на дорозі залежить лише від нас, і, на жаль, у нашу автівку в’їхала інша машина, і бідолашний Борис вже вдруге за короткий час потрапив у аварію, і знову постраждав від людської неуважності", - йдеться у повідомленні.

Популярна українська блогерка irysik3076 в Instagram розповіла деталі ДТП з оленем Борисом. За її словами, водій автомобіля, який врізався в авто з оленем, заснув за кермом.

Вона додала, що найбільше постраждав автомобіль, а ветеринари, які були поруч із твариною, пережили великий стрес.

У філії "Поліський лісовий офіс" раніше повідомляли, що оленя Бориса забрали на повноцінне медичне обстеження. Зокрема, тварину оглянула команда Центру порятунку диких тварин. Після консультації фахівці вирішили забрати Бориса до центру реабілітації, де він проходитиме повне обстеження та за потреби - лікування під наглядом ветеринарів.

На той момент, стан травмованої ніжки вже візуально покращився.

"Щодо пошкодженого ріжка, то рана заживає, однак сам ріг почав рости неправильно. Тому Борису, ймовірно, знадобиться операція. І саме це стало основною причиною перевезення тварини до центру реабілітаціі", - зауважили у відомстві.

Після ДТП, на щастя, видимих травм на олені немає, хоча удар був дуже сильний. Він зараз знаходиться у безпеці, у Центрі порятунку, де йому надали підтримуючу терапію і відібрали аналізи.

"Проте Борис пережив сильний стрес, що теж може вплинути на подальше лікування. Ми знаємо, що за долю Бориса хвилюється дуже багато людей, тож триматимемо вас в курсі його стану та всіх подальших подій", - говорять у Центрі порятунку диких тварин.

Про джерело: Центр порятунку диких тварин Центр порятунку диких тварин - це місце тимчасового перебування та лікування для тварин. Працівники центру рятують тварин із найгарячіших точок Донеччини та Луганщини. У цнтрі також лікують та реабілітуємо диких тварин, що постраждали від війни та жорстокості. Центром опікується Наталія Попова.

