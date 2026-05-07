Новий податок вдарить по гаманцях: що може змінитися для власників електрокарів

Марія Николишин
7 травня 2026, 09:34
Експерт підкреслив, що надто великий податок на електрокари може завдати прямої шкоди країні.
Податок на електрокари в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • Реакція ринку на податок на електрокари залежатиме від його розміру
  • Якщо він буде великим, то ринку може виникнути дисбаланс
  • Також це може вплинути на мережі зарядних станцій

Реакція ринку на пропозиції щодо додаткового фінансового навантаження для власників електромобілів залежатиме від того, наскільки великим може бути потенційний податок. Про це в інтерв’ю Главреду розповів голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

"Якщо це буде кілька тисяч гривень, ймовірно, він мало вплине на поведінку власників електромобілів. Але й користі від нього буде мало. Зате шкода може бути — як мінімум іміджева. Це створить зайві коливання на ринку", - наголосив він.

Експерт додав, якщо ж податок буде значним і відчутним, тоді на ринку може виникнути дисбаланс.

"Як мінімум - зменшиться кількість покупок електромобілів. Чи почнуть люди, які вже мають електромобілі, масово їх продавати - невідомо, адже все одно заряджатися та їздити на електромобілі дешевше, ніж на автомобілі з ДВЗ", - каже Бучацький.

На його думку, великий податок також може вплинути на мережі зарядних станцій, сервіси та всі бізнеси, які існують навколо електромобілів.

"Якщо теоретично припустити, що електромобілі перестануть бути настільки привабливими і їх купуватимуть менше, це, звичайно, спричинить наслідки для суміжних галузей. На мій погляд, на даний момент немає однозначної політичної волі вводити такі заходи. Особливо на тлі євроінтеграції України та тих цілей, яких домагається Європейський Союз. Я не думаю, що прямий податок на електромобілі для умовного дорожнього фонду зараз є перспективним рішенням", - зауважив експерт.

Він наголосив, що запровадити високий податок на електромобілі, через який вони стануть непривабливими, - це також неправильний підхід. Це може завдати прямої шкоди країні як мінімум з точки зору екології та енергонезалежності.

"Потрібно підходити комплексно. Потрібно розглянути, які існують формати, як це працює в країнах Європи, і шукати модель, ближчу до українських реалій. З одного боку, має бути соціальна справедливість. З іншого - користь для держави, а не шкода", - підсумував Бучацький.

Повернення обов'язкового технічного огляду авто

Адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова раніше заявляла, що повернення обов'язкового технічного огляду для легкових автомобілів в Україні може відбутися дуже швидко, незважаючи на те, що необхідно врегулювати законодавство, підготувати станції та інфраструктуру.

За її словами, з точки зору нормативного регулювання Україна вже частково в цьому процесі.

"На кого поширюються вимоги, які будуть порушення і яка відповідальність за них. Багато що залежить від того, наскільки жорсткими будуть ці вимоги і наскільки ретельно наші партнери контролюватимуть їх виконання", - додала вона.

Податки - останні новини

Як повідомляв Главред, голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький говорив, що в Україні наразі передчасно запроваджувати окремі податки чи збори для власників електромобілів, оскільки частка такого транспорту в загальному автопарку залишається надто низькою.

Також відомо, що міжнародні донори наполягають, щоб Україна змінила правила оподаткування закордонних онлайн-покупок, запровадивши ПДВ навіть для недорогих посилок.

Крім того, Верховна Рада 8 квітня у першому читанні підтримала так званий законопроєкт про "податок на OLX". Він передбачає, що доходи, які українці отримують за допомогою різних онлайн-платформ, буде оподатковуватися.

Про персону: Станіслав Бучацький

Станіслав Бучацький — український автомобільний експерт, бізнес-консультант і громадський активіст, співзасновник та голова Інституту досліджень авторинку. Спеціалізується на аналізі автомобільного ринку, коментує питання імпорту авто, розмитнення та тенденцій на ринку електромобілів, дає експертні оцінки змінам у законодавстві та податковому регулюванні автомобільної галузі. Бучацький активно виступає у ЗМІ та спеціалізованих виданнях, є автором аналітичних матеріалів і порад щодо ввезення автомобілів в Україну, а також має практичний досвід водіння з 2008 року та численні подорожі, що формують його професійний погляд на автомобільну тематику.

