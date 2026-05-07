Невдоволення в армії РФ зростає: полковник пояснив, що підточує режим Путіна

Руслан Іваненко
7 травня 2026, 00:05
Високопоставлені військові в Росії починають відкрито сумніватися у рішеннях Путіна та його стратегії.
Поглиблення військових втрат Росії підриває довіру до керівництва та викликає напругу серед еліт / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Удари по нафті зменшують доходи РФ від війни
  • У Росії зростає невдоволення через ціни й дефіцит
  • РФ не здатна зупинити атаки дронів

Удари України по російській нафтовій інфраструктурі суттєво впливають на можливості Кремля фінансувати війну. Через атаки Росія втрачає частину доходів від експорту нафти, які є ключовими для ведення бойових дій.

На цьому тлі зростає обговорення неспроможності РФ ефективно захистити власні об’єкти від дронових атак. Як зазначив у коментарі 24 Каналу британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, такі дії України вже дають відчутний результат.

"Тільки за останній тиждень ми побачили зростання невдоволення серед росіян. Люди скаржаться на ціни на бензин, навіть коли вдається його дістати, а також на подорожчання всього іншого. Навіть деякі високопоставлені російські військові командири починають виступати проти Путіна і ставити під сумнів його дії", – підкреслив він.

За словами експерта, наразі значна увага міжнародної спільноти зосереджена на ситуації на Близькому Сході. Зокрема, активність Дональда Трампа спрямована на запобігання новому конфлікту в регіоні, що впливає і на його позицію щодо війни в Україні.

"Якщо росіяни страждають від нестачі нафти, то американці платять величезні гроші за бензин через ситуацію в Ірані. Це зараз впливає на самого Трампа. Тому він присвячує весь свій час і зусилля тому, щоб забезпечити припинення вогню, а також відкрити Ормузьку протоку. Він не докладає надто багато зусиль до мирної угоди в Україні, до чого ми в Європі й ви в Україні відчайдушно прагнемо", – сказав він.

Карта НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Експерт також звернув увагу на контакти між Іраном і Росією. Зокрема, нещодавній візит міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі до Москви може свідчити про спроби сторін посилити співпрацю, хоча її реальні перспективи залишаються обмеженими.

"Очевидно, що Іран мало що може дати Росії, а Росія – Ірану, проте вони традиційно є союзниками. Проте це не скасовує того факту, що за останні кілька тижнів практично не було жодного прогресу в обговореннях мирної угоди або припинення вогню в Україні. Але судячи з того, як все розвивається, Україна багато в чому досягає успіху", – наголосив британський генерал.

Військова ситуація і перспективи переговорів

За оцінками розвідки, втрати російської армії перевищують темпи поповнення особового складу. Водночас ситуація на фронті свідчить про поступове повернення Україною окремих територій на сході.

"Це може бути більш імовірним фактором, здатним змусити Путіна сісти за стіл переговорів. У Росії люди починають відчувати на собі наслідки війни та висловлювати невдоволення тим, як вона впливає на їхнє повсякденне життя. Не можна очікувати, що все зміниться дуже швидко, але зараз здається, що ситуація явно йде на користь України", – додав Геміш де Бреттон-Гордон.

Чи довго ще еліти РФ терпітимуть систему - думка експерта

Економіст і колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов вважає, що в російських владних та бізнесових колах поступово зростає невдоволення політикою Кремля. Водночас воно не переходить у відкритий спротив через високий рівень репресій у країні.

За його словами, тиск на чиновників і великий бізнес у Росії наразі досяг максимуму, що фактично блокує будь-які колективні дії проти влади. Як приклад він навів історію підприємця Олександра Галицького, пов’язаного з держструктурами, який був залучений до запуску системи обов’язкового маркування товарів.

Оцінюючи перспективи можливого "бунту еліт", Мілов ставиться до цього скептично. Він наголошує, що історично еліти рідко стають рушійною силою змін першими — це відбувається лише в умовах глибокої економічної кризи.

Також експерт зазначає, що нині підтримка Володимира Путіна серед еліт є радше формальною, ніж щирою. У системі переважає пасивна поведінка, яку він описує як своєрідний "італійський страйк" — мінімальне виконання обов’язків без ініціативи та віри в майбутнє.

На думку Мілова, потенційні зміни в Росії можуть настати лише за умови подальшого ослаблення системи та зростання загального невдоволення, яке здатне запустити політичні трансформації.

Державний переворот у РФ — останні новини

Як писав Главред, у Кремлі різко посилили заходи безпеки навколо президента країни-агресорки Росії Володимира Путіну через побоювання можливого державного перевороту або замаху. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані європейської розвідки.

Крым того, у російських владних та бізнесових колах зростає невдоволення політикою Кремля, однак страх перед репресіями блокує будь-які спроби опору. Про це під час чату на Главреді заявив економіст і колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

Нагадаэмо, що на тлі почастішання атак безпілотників на території Росії в Кремлі різко посилилися заходи безпеки навколо російського диктатора Володимира Путіна. З березня 2026 року російський президент серйозно побоюється не лише витоку секретної інформації, а й можливої змови всередині еліт, включаючи сценарій замаху з використанням дронів.

Про персону: Геміш де Бреттон-Гордон

Геміш де Бреттон-Гордон - експерт з хімічної зброї. Він був офіцером британської армії протягом 23 років і командував об’єднаним хімічним, біологічним, радіологічним і ядерним полком Великобританії та батальйоном швидкого реагування НАТО з ХБРЯ. Він є запрошеним лектором з боротьби зі стихійними лихами в Борнмутському університеті, пише Вікіпедія.

Путініст Фадєєв відмовився приймати нагороду з рук Путіна: кумедна причина

