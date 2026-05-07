РФ накопичила ракети і дрони: українців попередили про загрозу масованих атак

Найближчими днями в Україні існує велика загроза масованих російських атак із застосуванням ракет та ударних безпілотників. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі День.LIVE.
За його словами, перед оголошенням так званих "перемир’їв" окупанти часто вдаються до масштабних обстрілів. Зокрема, подібна тактика вже неодноразово повторювалася з боку Росії.
Він наголосив, що робить такі висновки, аналізуючи попередні дії російської армії, а не на підставі розвідувальної інформації. Крім того, від попереднього великого комбінованого удару вже минув певний час.
Андрющенко вважає, що російська армія вже могла накопичити ресурси для нових атак, зокрема ракети різних типів і дрони.
"Знову ж таки, якщо подивитися, коли був попередній великий обстріл із застосуванням гібридних атак, ракет усіх видів і "Шахедів", то, судячи з усього, ми саме підійшли до тієї точки, коли тиждень, два, півтора, можливо, вони це робитимуть, оскільки у них є можливості. Тому дійсно варто бути дуже уважними", - підкреслив керівник Центру вивчення окупації.
Він також висловив сподівання на ефективну роботу української протиповітряної оборони, але закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги і дотримуватися правил безпеки.
"Просто треба реагувати на повітряні тривоги. Обережніше, скажімо так, уважніше", - підсумував Андрющенко.
РФ змінила тактику ударів по Україні
Військовий експерт і офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров говорив, що Росія змінює підхід до ракетних ударів по Україні.
За його словами, окупанти дедалі менше покладаються на крилаті ракети й переорієнтовуються на інші засоби ураження, зокрема, роблять більший акцент на балістику.
"Росіяни роблять ставку ще на ударні безпілотники. Це дешево, але теж може завдати багато шкоди", - додав він.
Як повідомляв Главред, у ніч на 7 травня в Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про атаку дронів. Дві людини постраждали внаслідок ворожої атаки — це вагітна 21-річна жінка та чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці.
Російські війська 6 травня атакували дитячий садок у Сумах. Під завалами виявили тіло загиблої людини. Ворог здійснив атаку по обласному центру двома безпілотниками типу "Герань-2".
Крім того, в результаті російських ударів по Сумській області за минулу добу п'ятеро людей загинули та ще одинадцять отримали поранення. У низці громад пошкоджено житло, транспорт, навчальний заклад та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
Про персону: Петро Андрющенко
Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
