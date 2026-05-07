РФ накопичила ракети і дрони: українців попередили про загрозу масованих атак

Андрющенко закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

https://glavred.net/ukraine/rf-nakopila-rakety-i-drony-ukraincev-predupredili-ob-ugroze-massirovannyh-atak-10762688.html Посилання скопійоване

Загроза масованого удару / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Головне:

Росія може атакувати Україну ракетами та дронами у найближчі дні

Від попереднього великого комбінованого удару вже минув певний час

Російська армія вже могла накопичити ресурси для нових атак

Найближчими днями в Україні існує велика загроза масованих російських атак із застосуванням ракет та ударних безпілотників. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі День.LIVE.

За його словами, перед оголошенням так званих "перемир’їв" окупанти часто вдаються до масштабних обстрілів. Зокрема, подібна тактика вже неодноразово повторювалася з боку Росії.

відео дня

Він наголосив, що робить такі висновки, аналізуючи попередні дії російської армії, а не на підставі розвідувальної інформації. Крім того, від попереднього великого комбінованого удару вже минув певний час.

Андрющенко вважає, що російська армія вже могла накопичити ресурси для нових атак, зокрема ракети різних типів і дрони.

"Знову ж таки, якщо подивитися, коли був попередній великий обстріл із застосуванням гібридних атак, ракет усіх видів і "Шахедів", то, судячи з усього, ми саме підійшли до тієї точки, коли тиждень, два, півтора, можливо, вони це робитимуть, оскільки у них є можливості. Тому дійсно варто бути дуже уважними", - підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Він також висловив сподівання на ефективну роботу української протиповітряної оборони, але закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги і дотримуватися правил безпеки.

"Просто треба реагувати на повітряні тривоги. Обережніше, скажімо так, уважніше", - підсумував Андрющенко.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

РФ змінила тактику ударів по Україні

Військовий експерт і офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров говорив, що Росія змінює підхід до ракетних ударів по Україні.

За його словами, окупанти дедалі менше покладаються на крилаті ракети й переорієнтовуються на інші засоби ураження, зокрема, роблять більший акцент на балістику.

"Росіяни роблять ставку ще на ударні безпілотники. Це дешево, але теж може завдати багато шкоди", - додав він.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Російські удари - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 травня в Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про атаку дронів. Дві людини постраждали внаслідок ворожої атаки — це вагітна 21-річна жінка та чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці.

Російські війська 6 травня атакували дитячий садок у Сумах. Під завалами виявили тіло загиблої людини. Ворог здійснив атаку по обласному центру двома безпілотниками типу "Герань-2".

Крім того, в результаті російських ударів по Сумській області за минулу добу п'ятеро людей загинули та ще одинадцять отримали поранення. У низці громад пошкоджено житло, транспорт, навчальний заклад та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Читайте також:

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред