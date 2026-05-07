Умеров терміново летить до США: що відомо про зустріч зі спецпосланцем Трампа

Переговори щодо України зайшли в глухий кут. Bloomberg оприлюднив подробиці нової зустрічі в Маямі.

Рустем Умеров зустрінеться з Віткоффом у США



Рустем Умеров летить до США на зустріч зі Стівом Віткоффом

Мирні переговори зайшли в глухий кут

Питання Донбасу залишається головною перешкодою для миру

Головний переговірник України, секретар РНБО Рустем Умеров вирушить до Маямі для зустрічі зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом. Візит Умерова до Штатів відбудеться вже цього тижня. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Співрозмовники журналістів, включаючи представника Білого дому, який говорив на умовах анонімності, відмовилися уточнювати порядок денний потенційної зустрічі.

Прессекретар Умерова Діана Давітян відмовилася від коментарів.

Київ сподівався, що Віткофф разом із Джаредом Кушнером відвідають Україну, однак це під питанням. Зеленський підтвердив, що обох запросили, але підтвердження від них не надходило.

Мирні переговори зайшли в глухий кут, Москва не відмовляється від Донбасу

Видання зазначає, що мирні переговори між Росією та Україною зайшли в глухий кут і в останні тижні не привертають до себе багато уваги, оскільки їх затьмарює конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном, який призвів до різкого зростання світових цін на енергоносії.

Глава Кремля Володимир Путін не демонструє жодних ознак відмови від територіальних претензій на ту частину Донбасу, яку Москві не вдалося захопити на полі бою.

"Численні раунди попередніх переговорів про припинення війни принесли певний прогрес у багатьох сферах, але статус регіону, а також ясність щодо деталей гарантій безпеки, які Україна отримає від своїх союзників, залишаються головними каменями спотикання на шляху подальшого просування переговорів", – йдеться в повідомленні.

Москва вимагає виведення військ з Донецької області, тоді як Київ наполягає на тому, що не поступиться територією, яка перебуває під його контролем, і не визнає незаконно окуповані землі.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп сказав, що веде "хороші" переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з диктатором РФ Володимиром Путіним, і додав, що США "працюють над ситуацією з Росією та Україною".

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів з країною-агресором Росією без допомоги США. Про це пише Politico.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ не виключає можливості переговорів на рівні лідерів за участю Росії, а також за посередництва Туреччини та, ймовірно, представників США. За його словами, така зустріч може відбутися на території Туреччини. Водночас Україна не погоджується з вимогами Росії щодо виведення українських військ з Донбасу.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва нібито готова до переговорів з Україною і не відмовляється від них. При цьому представниця МЗС РФ Марія Захарова підкреслила, що американські чиновники, відповідальні за переговори щодо України, зараз повністю залучені до ситуації на Близькому Сході.

Залужний назвав п'ять сценаріїв завершення війни

Посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час спілкування зі студентами окреслив п'ять теоретичних сценаріїв завершення війни.

За його словами, перший варіант — повна перемога України над Росією.

Другий сценарій передбачає брак власних сил для досягнення перемоги та необхідність зовнішнього тиску на Росію.

Третій варіант — прямі переговори з Росією.

Окремо Залужний згадав про можливість капітуляції, однак підкреслив, що цей шлях для України є неприйнятним.

"Є й четвертий варіант: "А може, якщо ми капітулюємо, то ми отримаємо все це?" Це варіант чи не варіант? Ну, мабуть, знаючи про те, що нас усіх вб'ють, — це для нас не варіант", — заявив він.

Після цього він підсумував, що в нинішніх умовах залишається тільки продовження боротьби.

"Отже, у нас залишається ще один варіант: поки немає варіантів, продовжувати воювати", — сказав Залужний.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

