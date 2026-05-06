Готується: Кейт Міддлтон поділилася радісною новиною

Олена Кюпелі
6 травня 2026, 23:18
Принцеса Уельська поділилася особливою новиною.
Кейт Міддлтон поїде до Італії / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцеса Уельська готується до своєї першої офіційної закордонної поїздки через рік після досягнення ремісії раку.

Як пише Page Six, Кенсінгтонський палац оголосив, що наступного тижня Міддлтон вирушить до Реджо-Емілії, Італія, у дводенну робочу поїздку спільно з Королівським фондом раннього розвитку дітей.

Фонд, заснований принцесою у 2021 році, підвищує обізнаність про те, як дитячий досвід може вплинути на життя дітей у майбутньому. Під час перебування в Італії Міддлтон зустрінеться з дітьми, їхніми батьками та місцевими педагогами.

Цей підхід фокусується на освіті дітей, заснованій на їхніх унікальних способах мислення та навчання.

"Принцеса з нетерпінням чекає на візит до Італії наступного тижня та можливість на власні очі побачити, як підхід Реджо-Емільський створює середовище, де природа та люблячі людські стосунки об’єднуються для підтримки розвитку дітей", — йдеться у заяві представника Кенсінгтонського палацу.

Кейт Міддлтон зустрінеться з дітьми / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Це буде перша міжнародна поїздка Міддлтон з 2022 року, коли вона та принц Вільям відвідали церемонію вручення премії Earthshot Prize Awards у Бостоні, штат Массачусетс.

Всього через два роки, у березні 2024 року, королівська особа повідомила, що у неї діагностовано рак і вона проходить лікування.

У вересні того ж року вона оголосила, що завершила "неймовірно важкий" курс хіміотерапії, а через чотири місяці повідомила про ремісію.

Про особу: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

До речі, в останні роки Кейт Міддлтон набирає великої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

