Дрони атакували об'єкт Міноборони РФ під Москвою: з'явилися перші подробиці

Анна Ярославська
7 травня 2026, 08:20
Мешканці Московської області повідомляли про прольоти дронів, вибухи та роботу ППО в багатьох районах регіону.
Військово-логістичний комплекс
Українські дрони дісталися військового логістичного центру в Підмосков'ї / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Який об'єкт у Підмосков'ї міг потрапити під атаку дронів вночі 7 травня
  • Скільки безпілотників, за версією РФ, атакували регіони Росії
  • Чому об'єкт у Наро-Фомінську важливий для армії РФ

У ніч на 7 травня в Московській області РФ помітили дрони. У Наро-Фомінську, ймовірно, був атакований військово-логістичний комплекс "Нара", який належить міністерству оборони країни-агресора.

Як пише Telegram-канал Astra, мешканці Московської області повідомляли про прольоти дронів, вибухи та роботу ППО в багатьох частинах регіону.

Близько третьої години ночі мер Москви Сергій Собянін повідомив про те, що сили ППО нібито збили два БПЛА, які летіли на столицю РФ. Пізніше він додав, що загалом було 11 дронів. За словами Собяніна, фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків.

Telegram-канал Exilenova+ пише про те, що в Наро-Фомінську Московської області був атакований військово-логістичний комплекс "Нара", який належить Міністерству оборони РФ.

Довідка. Виробничо-логістичний комплекс (ВЛК) "Нара" — це масштабний, високотехнологічний військовий об'єкт РФ, розташований у Наро-Фомінську (Московська область) на площі понад 180-200 га, на території військового містечка №3. Він призначений для зберігання та розподілу військових вантажів, забезпечуючи автоматизовану логістику для ЗС РФ.

Тим часом Міноборони РФ повідомило, що за ніч було "збито 347 українських БПЛА".

Дрони збили над територіями Бєлгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Курської, Липецької, Новгородської, Орловської, Пензенської, Ростовської, Рязанської, Смоленської, Тамбовської, Тверської, Тульської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, Республіки Адигея, Республіки Калмикія, над анексованим Кримом, а також над акваторіями Азовського, Каспійського та Чорного морів.

Атаки на території РФ - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 5 травня в місті Чебоксари Чуваської республіки РФ прогриміли вибухи. По підприємству військово-промислового комплексу вдарили українські ракети "Фламінго". Також над містом помітили українські дрони-камікадзе великої дальності "Лютий".

Дрон "Лютий" - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Загалом, у ніч на 5 травня в 18 регіонах Росії оголошували ракетну та дронову небезпеку. Вперше про загрозу ракет попереджали за 2000 км від кордону з Україною.

У ніч на 4 травня Москву і Самару атакували безпілотники. У Москві пошкоджено житловий комплекс на вулиці Мосфільмовській. Атака сталася за п'ять днів до запланованого параду 9 травня на Красній площі.

В ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар, ймовірно, потрапив Туапсинський НПЗ і морський термінал.

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що цього року на параді 9 травня в Москві можуть пролетіти українські дрони.

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

