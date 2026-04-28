Нова загроза для Києва і ще ряду міст: 'Флеш' попередив про небезпеку

Експерт пояснив, як війська РФ використовують мережеву технологію керування дронами типу "Шахед", щоб розширити зону їх дії та ускладнити протидію.

"Флеш" попредив про нову загрозу для Києва і ще ряду міст

Росія розширює роботу своїх МЕШ мереж

Зв'язок з дроном зберігається на відстані до 220 кілометрів

Застосування дронів-камікадзе типу "Шахед" і "Гербера" дедалі більше переходить у формат керованих і мережевих систем, де ключову роль відіграють МЕШ-модеми та ретрансляція сигналу. Робота БпЛА з МЕШ-модемами фіксується все глибше в тилу української території. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов у дописі в Facebook.

"Наразі зона дії керованих "Шахедів" з півночі сягає Києва, із заходу — Полтави, а з півдня — Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва. Як я вже розповідав, технологія МЕШ дозволяє формувати ланцюжок з БПЛА з радiомодемами, по якому в повітрі передається інформація", - повідомив він. відео дня

Бескрестнов, пояснюючи деталі роботи системи зазначив, що на території противника на височинах і щоглах встановлюють спеціальні антени далекого зв’язку, подібні до тих, які вже знищували в Білорусі. Завдяки цьому зв’язок із безпілотником може підтримуватися на відстані до 220 кілометрів, однак для цього дрон має перебувати на значній висоті, інакше через кривизну земної поверхні канал зв’язку не формується.

Він також нагадав про випадок, коли на нього здійснювали замах: тоді два реактивні "Шахеди" кружляли поблизу його будинку, ще два підлітали з відстані кількох кілометрів. Ті, що наближалися, знаходилися на висоті близько 2200 метрів, що дозволяє зробити висновок про дальність зв’язку приблизно до 200 кілометрів. З урахуванням цього можна визначити єдине можливе місце, звідки здійснювалося керування. При цьому ці висотні дрони передавали сигнал іншим апаратам, які спускалися нижче для безпосередньої атаки.

"Такий ланцюжок з БПЛА посередників для передачі може бути довгим, але практика показала, що зі збільшенням кількості ретрансляцій швидкість падає, а затримка зростає. Тому противник застосовує не більше 2–3 ретрансляцій радіосигналу.Така тактика застосування МЕШ-модемів стосується не тільки мого випадку. На момент удару Шахеди намагаються перебувати поруч один від одного, щоб створити сильний радіосигнал, який складніше придушити", - розповів він.

Експерт зазначив, що з російського боку за такою технологією діє велика команда операторів і фахівців із "Алабуги", чисельність пілотів сягає близько 40 осіб. Вони вже мають напрацьовану тактику і досвід, тоді як українські спеціалісти працюють над створенням ефективної протидії, хоча нинішніх можливостей поки недостатнь

Він підкреслив, що засоби радіоелектронної боротьби, які глушать супутникову навігацію, неефективні у випадках, коли безпілотник керується вручну за навігаційними приладами.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 квітня український фахівець у сфері військових радіотехнологій і радник міністра оборони Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" заявив про спробу російських окупантів його ліквідувати. За його словами, по ньому було запущено чотири реактивні дрони типу "Шахед", один із яких долетів до цілі та влучив у стіну будинку, зруйнувавши його.

Він також зазначив, що допускав можливість замаху на себе особисто, однак атака безпілотниками по житловому будинку, де перебувала його родина, стала для нього несподіваною.

Окремо Бескрестнов повідомив, що Росія нарощує військову інфраструктуру поблизу українських кордонів, але інформація про створення в Білорусі повноцінних баз для запуску дронів-камікадзе типу "Шахед" наразі не підтверджується.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

