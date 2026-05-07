"Причетна до політики": відома розкрила роль Повалій для Кремля

Наталія Валевська поділилася думкою щодо ролі артистів у політиці.

Таїсія Повалій — де зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Відома співачка Наталія Валевська жорстко висловилася про зрадницю України Таїсію Повалій. В інтерв'ю Наталії Влащенко артистка висловила думку, що втікачка може мати особливе значення для Кремля.

За словами Валевської, Повалій сама зробила вибір на користь країни, яка зараз атакує її батьківщину. Вона стала особливо цінною для РФ, адже раніше була частиною української політики як депутатка "Партії регіонів".

Таїсія Повалій втекла до РФ / скрін з відео

"Кожен артист має вибір: що говорити, що не говорити. Напевно, вона прийняла стовідсоткову позицію ворога і тепер є рупором. Все ж пані Таїсія була причетна до політики, і вона виконує ще й політичну роль", — вважає Наталія.

Також артистка чесно висловилася про артистів, які вирішують йти в політику. На її думку, знаменитості приймають умови партій і не висловлюють свою справжню позицію.

Таїсія Повалій стала громадянкою РФ / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

"Їм дають можливість зайняти місце у виборчому списку тієї чи іншої партії. Зазвичай це гра, і є умови гри. Їх, напевно, озвучили: за які береги запливати, а за які ні. Напевно, у них були заклеєні роти або зв'язані руки", — поділилася Валевська.

Про особу: Таїсія Повалій Таїсія Повалій — радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік — народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

