Сонце розігріє Полтавщину до +28°С: синоптики попередили про зміну погоди

Після пікової температури погода в області почне змінюватися.

Погода на Полтавщині 7-8 травня

У Полтавській області сьогодні, 7 травня, очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер буде Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря по області протягом дня коливатиметься в межах від 23 до 28 градусів тепла. У Полтаві очікується більш тепла погода - 26-28 градусів тепла до кінця доби.

Погода в Полтаві 7 травня

Погода 8 травня

У п'ятницю на Полтавщині погода зміниться. Очікується мінлива хмарність, але все ще без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря знизиться.

Вночі по області синоптики прогнозують від 10 до 15 градусів тепла. Вдень температура підвищиться до 21-26 градусів тепла.

Погода в Полтаві 8 травня

Главред писав, що за словами синоптика Наталі Діденко, 7 травня Україна буде найспекотнішою країною в Європі. Водночас у західних областях України сьогодні можливі дощі з грозами.

Наталія Діденко

На решті території втримається суха погода, але ненадовго. Надалі дощів з грозами побільшає, а температура повітря знизиться. Лише в східній частині ще залишиться дуже тепла погода.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

