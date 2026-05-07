Сонце розігріє Полтавщину до +28°С: синоптики попередили про зміну погоди

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде максимальна температура в Полтаві 7 травня
- Як зміниться погода в області 8 травня
У Полтавській області сьогодні, 7 травня, очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер буде Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Температура повітря по області протягом дня коливатиметься в межах від 23 до 28 градусів тепла. У Полтаві очікується більш тепла погода - 26-28 градусів тепла до кінця доби.
Погода 8 травня
У п'ятницю на Полтавщині погода зміниться. Очікується мінлива хмарність, але все ще без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря знизиться.
Вночі по області синоптики прогнозують від 10 до 15 градусів тепла. Вдень температура підвищиться до 21-26 градусів тепла.
Коли погода в Україні різко зміниться - прогноз синоптика
Главред писав, що за словами синоптика Наталі Діденко, 7 травня Україна буде найспекотнішою країною в Європі. Водночас у західних областях України сьогодні можливі дощі з грозами.
На решті території втримається суха погода, але ненадовго. Надалі дощів з грозами побільшає, а температура повітря знизиться. Лише в східній частині ще залишиться дуже тепла погода.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 7 травня погодні умови на Львівщині диктуватиме південно-східна частина циклонічної депресії над Європою. День буде теплим, проте ввечері можливі грози з градом.
Раніше повідомлялося, що погода в Тернопільській області 7 травня буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер очікується південний, 7 – 12 м/с.
Нещодавно синоптики повідомили, що у Дніпрі та на території Дніпропетровської області 7 травня очікується стабільна весняна погода без опадів. Погодні умови залишатимуться спокійними, без штормових явищ чи різких поривів вітру.
Інші новини:
- Невдоволення в армії РФ зростає: полковник пояснив, що підточує режим Путіна
- Новий ризик наступу РФ: Bloomberg розкрив деталі розмови Зеленського та Рютте
- У Дніпрі після удару дронів загорівся житловий будинок: постраждала вагітна жінка
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред