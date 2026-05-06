Аномальна спека у травні: погода на Тернопільщині потішить теплом

Марія Николишин
6 травня 2026, 21:26
У Тернополі зафіксували температурний рекорд.
Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода у Тернополі в четвер
  • До яких показників підніметься температура

Погода в Тернопільській області у четвер, 7 травня, буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер завтра очікується південний, 7 – 12 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів, вдень +23…+28 градусів.

У місті Тернопіль вночі температура сягатиме +11…+13 градусів, а вдень підніметься до +26…+28 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Синоптики додають, що 7 травня в лісах та інших природних об’єктах на території області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку 5-го класу.

Пожежна небезпека / фото: facebook.com/MeteoTernopil

Температурний рекорд у Тернополі

Крім того, відомо, що 5 травня у Тернополі зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря досягла +27,8 градусів. Попереднє рекордне значення спостерігалося у 1969 році і становило +26,9 градусів.

Коли погода в Україні зміниться

Синоптикиня Наталія Діденко заявила, що вже у четвер в західних областях України ймовірні дощі з грозами.

За її словами, надалі дощів з грозами побільшає, а температура повітря знизиться. Лише в східній частині України ще залишиться дуже тепла погода.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, у Дніпрі та на території Дніпропетровської області 7 травня очікується стабільна весняна погода без опадів. Погодні умови залишатимуться спокійними, без штормових явищ чи різких поривів вітру.

7 травня погодні умови на Львівщині диктуватиме південно-східна частина циклонічної депресії над Європою. День буде теплим, проте ввечері можливі грози з градом.

Водночас у Харкові та області у найближчі дні температура повітря вдень підвищиться до +27 градусів. Погода буде хмарна, але без опадів.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

