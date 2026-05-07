В Україні базовий продукт несподівано подешевшав: на скільки впали ціни

У порівнянні з квітневими показниками, ціни на яйця впали.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-bazovyy-produkt-neozhidanno-podeshevel-na-skolko-upali-ceny-10762709.html Посилання скопійоване

Ціни на яйця в Україні переписали / Колаж: Главред, фото: pixabay, Главред

Головне:

Курячі яйця помітно подешевшали

Десяток яєць тепер коштує менше 85 гривень

Ціни на продукти в Україні здебільшого ростуть. Однак поза цією тенденцією наприкінці поточного тижня опинилися курячі яйця, які навпаки подешевшали у супермаркетах.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Станом на сьогодні, 7 травня, ціни на курячі яйця різних виробників знизилися на кілька гривень у порівнянні з середньомісячними показниками за квітень.

відео дня

Як супермаркети переписали ціни на яйця

Курячі яйця Квочка С1 сьогодні коштують в середньому 83,95 гривні за 10 штук. У квітні українці купували їх по 86,27 гривні. Схожа ситуація з яйцями Ясенсвіт С1. Вони тепер коштують 84,16 гривні за десяток проти 86,78 гривень минулого місяця.

Яйця Ясенсвіт C1 у кількості 18 штук також тепер продають дешевше. 7 травня ціна на них становить 144 гривні. У квітні вони коштували в супермаркетах 151,17 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на які продукти незабаром стрімко зростуть - прогноз експерта

Главред писав, що за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, найближчі місяці в Україні очікується зростання цін на більшість продуктів харчування.

Найбільш помітно можуть подорожчати молочні продукти та овочі, тоді як м'ясо подорожчає помірно. При цьому окремі позиції, такі як огірки та помідори, навпаки, демонструють тенденцію до зниження або залишаються нестабільними.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на гречку в Україні різко зросли і досягли найвищого рівня за останні три роки — наразі в середньому 75 гривень за кілограм, а в окремих магазинах преміальні сорти вже перевищують 90 гривень.

Раніше повідомлялося, що в Україні знову зросли ціни на один із базових продуктів. Мова йде про хліб. Ціна на деякі його види вже перевищила 50 гривень за буханець.

Напередодні стало відомо, що в Україні стрімко зросли ціни на рибу. Найбільше подорожчали скумбрія, оселедець, а також лососеві та осетрові види. Логістика різко зросла у ціні через здорожчання паливно-мастильних матеріалів.

Інші новини:

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред