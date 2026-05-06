Весняне тепло виходить на пік: що прогнозують синоптики для Дніпропетровщини

Коротко:
- 7 травня: ясно, без опадів
- +6…+28°, тепло вдень
- Вітер 3–8 м/с
У Дніпрі та на території Дніпропетровської області 7 травня очікується стабільна весняна погода без опадів. За даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, протягом доби переважатиме ясне небо, істотних змін погодних умов не прогнозується.
Вітер у регіоні буде південно-західного напрямку зі швидкістю 3–8 м/с, що сприятиме комфортному відчуттю тепла в денні години. Погодні умови залишатимуться спокійними, без штормових явищ чи різких поривів вітру.
Температурний фон по області очікується доволі високим для цього періоду. У нічні години стовпчики термометрів коливатимуться в межах +6…+11°, а вдень повітря прогріватиметься до +23…+28°.
У самому Дніпрі нічна температура становитиме +9…+11°, тоді як денні показники досягатимуть +24…+26°, що створюватиме відчуття справжнього весняного тепла.
Попри сприятливу погоду, фахівці звертають увагу на підвищену пожежну небезпеку. У період з 7 по 13 травня на території Дніпропетровської області очікується надзвичайний, п’ятий клас пожежної небезпеки.
Це означає високий ризик виникнення та швидкого поширення пожеж у природних екосистемах навіть через незначні джерела займання.
Коли в Україні погіршиться погода - прогноз
Синоптикиня Наталія Діденко повідомляє, що в Україні ще кілька днів утримається по-літньому тепла погода.
Істотне погіршення очікується наприкінці тижня: температура почне знижуватися, а в більшості регіонів пройдуть дощі, місцями можливі грози.
Фахівці радять українцям бути готовими до зміни погодних умов і можливих опадів.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі заявляли, що 6-8 травня в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпечності.
Крім того, погода в Україні у четвер, 7 травня, все ще буде спекотною, але в деяких регіонах прогнозуються грози та штормовий вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Також у Житомирі та по всій області 7 травня збережеться по‑літньому тепла погода. День пройде під мінливою хмарністю, але без істотних опадів - небо час від часу затягуватимуть хмари, однак дощу синоптики не очікують.
Про джерело: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології
Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології (Дніпропетровський РЦГМ) — це державна організація, що здійснює метеорологічні спостереження, прогнозування погоди та попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Дніпропетровської області (Україна). Центр входить до мережі регіональних підрозділів, підпорядкованих Українському гідрометеорологічному центру ДСНС, і регулярно публікує дані про температуру, опади, вітер та погодні ризики.
