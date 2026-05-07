"Пишаюся": Грубич показав перші кадри сина-воїна з протезом

Ви дізнаєтеся:
- Костянтин Грубич показав сина-ветерана
- Як зараз виглядає Ярослав Грубич
Популярний телеведучий Костянтин Грубич вперше показав сина-ветерана з протезом у своєму Instagram. Ярослав Грубич втратив руку, захищаючи Україну на фронті.
Ведучий поділився, що його син зробив рідкісний публічний виступ перед аудиторією. Ярослав розповів про свій перший досвід життя з протезом. Грубич підтримав сина, який зважився на новий крок у своєму житті.
"Наш Ярик розповів про свій поки що початковий досвід життя з протезом. Перукарка Діана уважно слухала і коментувала кожну тезу. Досить точно і зацікавлено. Вердикт: який Ярослав молодець, відчувається, що говорив щиро і з бажанням допомогти іншим. Пишаюся", — вважає Костянтин.
Також Ярослава прийшли підтримати близькі люди. Крім батька, виступ відвідала його сестра. Серед спікерів заходу був і його товариш по лікуванню, який втратив кінцівку під час боїв на Курщині.
"До речі, сестра Влада Грубича прийшла підтримати брата. Подвійне задоволення для батьків. Після сина до кафедри вийшов його друг по лікуванню — Микола Стадницький, випускник КПІ, волонтер, ветеран, який втратив нижню кінцівку під час виконання бойового завдання на Курщині", — розповів Грубич.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що співачка Наталія Валевська висловила своє обурення поведінкою Таїсії Повалій, яка покинула Україну. На думку Валевської, Кремль може використовувати артистку-втікачку у своїх політичних цілях.
Також нова учасниця "Жіночого кварталу" Ірина Левкун поділилася першими враженнями від роботи в проєкті. Актриса хвилювалася, як її приймуть у колективі, де всі давно дружать і ідеально злагоджені між собою. Левкун висловила свою думку про роботу в жіночому колективі.
Вас може зацікавити:
- Смерть зірки "Баффі — винищувачка вампірів": названо причину
- "Одержима росіянами": Ніколь Кідман зізналася в коханні до Достоєвського і Толстого
- "Причетна до політики": відома співачка розкрила роль Повалій для Кремля
Про особу: Костянтин Грубич
Костянтин Володимирович Грубич (нар. 20 серпня 1968 р., Полтава) — журналіст, ведучий телепрограм "Знак якості" та "Твій день", повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред