"Пишаюся": Грубич показав перші кадри сина-воїна з протезом

Ярослав продовжує відновлюватися після втрати руки.

Костянтин Грубіч — син Ярослава / колаж: Главред, фото: instagram.com, Костянтин Грубіч, Ярослав Грубіч

Костянтин Грубич показав сина-ветерана

Як зараз виглядає Ярослав Грубич

Популярний телеведучий Костянтин Грубич вперше показав сина-ветерана з протезом у своєму Instagram. Ярослав Грубич втратив руку, захищаючи Україну на фронті.

Ведучий поділився, що його син зробив рідкісний публічний виступ перед аудиторією. Ярослав розповів про свій перший досвід життя з протезом. Грубич підтримав сина, який зважився на новий крок у своєму житті.

Ярослав Грубич з протезом / фото: instagram.com, Костянтин Грубич

"Наш Ярик розповів про свій поки що початковий досвід життя з протезом. Перукарка Діана уважно слухала і коментувала кожну тезу. Досить точно і зацікавлено. Вердикт: який Ярослав молодець, відчувається, що говорив щиро і з бажанням допомогти іншим. Пишаюся", — вважає Костянтин.

Також Ярослава прийшли підтримати близькі люди. Крім батька, виступ відвідала його сестра. Серед спікерів заходу був і його товариш по лікуванню, який втратив кінцівку під час боїв на Курщині.

Ярослав Грубич з'явився на публіці / фото: instagram.com, Костянтин Грубич

"До речі, сестра Влада Грубича прийшла підтримати брата. Подвійне задоволення для батьків. Після сина до кафедри вийшов його друг по лікуванню — Микола Стадницький, випускник КПІ, волонтер, ветеран, який втратив нижню кінцівку під час виконання бойового завдання на Курщині", — розповів Грубич.

Костянтин Грубич / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що співачка Наталія Валевська висловила своє обурення поведінкою Таїсії Повалій, яка покинула Україну. На думку Валевської, Кремль може використовувати артистку-втікачку у своїх політичних цілях.

Також нова учасниця "Жіночого кварталу" Ірина Левкун поділилася першими враженнями від роботи в проєкті. Актриса хвилювалася, як її приймуть у колективі, де всі давно дружать і ідеально злагоджені між собою. Левкун висловила свою думку про роботу в жіночому колективі.

Про особу: Костянтин Грубич Костянтин Володимирович Грубич (нар. 20 серпня 1968 р., Полтава) — журналіст, ведучий телепрограм "Знак якості" та "Твій день", повідомляє Вікіпедія.

