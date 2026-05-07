"Нас завалять": поплічник Путіна в прямому етері визнав, що Україна переграє РФ

Росіяни починають знімати "рожеві окуляри".

Україна знайшла спосіб, як перемогти Росію

Головне:

Росія програє Україні у дронах

Тисячі дронів щодня можуть атакувати РФ

Україна має шанс переграти Росію у війні

Україна перехопила ініціативу у дронах, що починають визнавати навіть прихильники кремлівського режиму. Про це у Telegram повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

Він опублікував фрагмент відео з прямого етеру російського радіо, під час якого політолог, глава центру вивчення військових та політичних конфліктів та діючий державний радник країни-агресорки Росії Андрій Клінцевич скаржився на українські безпілотники.

За його словами, Україна здатна виробити велику кількість дронів, які "завалять" Росію. Українські фахівці будуть намагатися "переламати тренд" і виробляти більше безпілотників, щоб у РФ не залишилося засобів захисту.

"На територію Росії полетять тисячі дронів за добу. Ми просто не встигнемо випускати стільки ракет", - наголосив він.

Клінцевич додав, що Україна переграє Росію у війні на виснаження, якщо Кремль не почне "впливати на центри виробництва засобів ураження на території Європи".

Главред писав, що за словами керівника центру політичних студій Доктрина, політолога Ярослава Божка, концентрація російської ППО на параді 9 травня може створити коридори для ударів по інших об’єктах.

Подібна подія матиме насамперед політичний ефект: російським громадянам буде продемонстровано відсутність безпеки навіть у день головного державного свята.

Нагадаємо, Главред писав, що 5 травня в 18 регіонах Росії оголошували ракетну та дронову небезпеку. Вперше про загрозу ракет попереджали за 2000 км від кордону з Україною.

Згодом стало відомо, що у ніч на 5 травня, в місті Чебоксари Чуваської республіки РФ прогриміли вибухи. По підприємству військово-промислового комплексу вдарили українські ракети "Фламінго".

Раніше, в ніч на 4 травня, Росію атакували дрони. Безпілотник влучив у будівлю на вулиці Мосфільмовській на заході Москви. Також дрони фіксували в небі над Самарою.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

