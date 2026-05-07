"Нас завалять": поплічник Путіна в прямому етері визнав, що Україна переграє РФ

Анна Косик
7 травня 2026, 09:21
Росіяни починають знімати "рожеві окуляри".
ВСУ, дрон, клинцевич
Україна знайшла спосіб, як перемогти Росію / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 127 ОВМБр

Головне:

  • Росія програє Україні у дронах
  • Тисячі дронів щодня можуть атакувати РФ
  • Україна має шанс переграти Росію у війні

Україна перехопила ініціативу у дронах, що починають визнавати навіть прихильники кремлівського режиму. Про це у Telegram повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

Він опублікував фрагмент відео з прямого етеру російського радіо, під час якого політолог, глава центру вивчення військових та політичних конфліктів та діючий державний радник країни-агресорки Росії Андрій Клінцевич скаржився на українські безпілотники.

За його словами, Україна здатна виробити велику кількість дронів, які "завалять" Росію. Українські фахівці будуть намагатися "переламати тренд" і виробляти більше безпілотників, щоб у РФ не залишилося засобів захисту.

"На територію Росії полетять тисячі дронів за добу. Ми просто не встигнемо випускати стільки ракет", - наголосив він.

Клінцевич додав, що Україна переграє Росію у війні на виснаження, якщо Кремль не почне "впливати на центри виробництва засобів ураження на території Європи".

Чи вдарить Україна по параду в Москві 9 травня - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника центру політичних студій Доктрина, політолога Ярослава Божка, концентрація російської ППО на параді 9 травня може створити коридори для ударів по інших об’єктах.

Подібна подія матиме насамперед політичний ефект: російським громадянам буде продемонстровано відсутність безпеки навіть у день головного державного свята.

Удари України вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 5 травня в 18 регіонах Росії оголошували ракетну та дронову небезпеку. Вперше про загрозу ракет попереджали за 2000 км від кордону з Україною.

Згодом стало відомо, що у ніч на 5 травня, в місті Чебоксари Чуваської республіки РФ прогриміли вибухи. По підприємству військово-промислового комплексу вдарили українські ракети "Фламінго".

Раніше, в ніч на 4 травня, Росію атакували дрони. Безпілотник влучив у будівлю на вулиці Мосфільмовській на заході Москви. Також дрони фіксували в небі над Самарою.

Про персону: Петро Андрющенко

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

війна в Україні дрони атака дронів Удари вглиб РФ
