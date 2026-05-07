Латвію атакували БПЛА з боку РФ: у школах зупинили навчання, є приліт

Руслана Заклінська
7 травня 2026, 11:00
Повітряний простір контролюють сили Латвії та НАТО.
Латвію атакували безпілотники / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Латвію атакували два безпілотники з боку Росії
  • Один дрон влучив у нафтовий резервуар у місті Резекне
  • У частині районів тимчасово призупинили навчання у школах

Вночі 7 травня Латвію зі сторони Росії атакували два безпілотники. Один із дронів влучив у нафтовий резервуар у місті Резекне. Про це повідомило латвійське видання Delfi.

Повітряну тривогу оголошували в районах Балві, Лудза та Резекне. Один із дронів упав на вулиці поблизу нафтосховища в місті Резекне, приблизно за 40 км від російського кордону.

Близько 03:30 до служби екстреної допомоги почали надходити повідомлення про можливу пожежу на нафтобазі. На місце оперативно прибули пожежники, які відкритого горіння не зафіксували, але провели охолодження резервуара.

Голова Резекненської крайової думи Гунтарс Скудра підтвердив, що дрон влучив у порожній резервуар на території підприємства East-West Transit. Жителі міста перед цим повідомляли про гул у небі, звуки вибухів та спалахи світла.

Заступник начальника Держполіції Латвії Андріс Зелліс заявив, що загалом було зафіксовано падіння двох дронів, проте місце падіння другого БПЛА наразі встановлюється.

Міністр оборони Андріс Спрудс повідомив, що ситуація залишається напруженою, а загроза у повітряному просторі триває.

"Нині Національні збройні сили разом із союзниками по НАТО здійснюють максимальний контроль над повітряним простором. У повітрі також перебувають винищувачі", - сказав Спрудс.

Через інцидент у Резекне, а також у Резекненському та Людзенському районах тимчасово скасували заняття у всіх навчальних закладах.

Латвію атакували два БПЛА / Фото: скріншот

Які цілі для атак розглядає РФ - думка екперта

Росія може змінити пріоритети у своїх ударах по Україні з настанням теплої пори року, вважає військовий експерт Роман Світан. За його словами, замість енергетичної інфраструктури ворог може більше зосередитися на залізниці, автомобільних дорогах, мостах і тягових підстанціях, які забезпечують переміщення військових і постачання.

Експерт також не виключає продовження атак на системи водопостачання та інші об’єкти критичної інфраструктури з метою посилення тиску на цивільне населення. Водночас, за оцінкою Світана, інтенсивність ударів по енергетиці може зменшитися через нижче споживання електроенергії в теплий період року.

Він припускає, що атаки на транспортну та інфраструктурну систему можуть тривати щонайменше до осені.

Порушення повітряного простору країн російськими БПЛА - новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 2 травня під час масованої атаки по півдню України російський безпілотник залетів у повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО. Через інцидент країна піднімала бойову авіацію та оголошувала тривогу в прикордонних районах.

Також 20 червня 2024 року у повітряний простір Польщі залетіла повітряна куля з боку РФ. Російські служби раніше попереджали про можливість втрати контролю над об’єктом.

Як повідомляв Главред, 16 липня 2024 року безпілотник типу Shahed-136 залетів на територію Білорусі та вибухнув у Жовтневому районі Гомельської області.

Про джерело: Delfi

Delfi — одне з найбільших новинних онлайн-видань у країнах Балтії, засноване у 1999 році. Штаб-квартира розташована в Ризі, Латвія.

Портал спеціалізується на оперативному висвітленні новин у сферах політики, економіки, суспільства, міжнародних подій, а також регіональних новин Латвії, Литви та Естонії. Окрім латвійської версії, Delfi має окремі редакції в Литві та Естонії, що робить його одним із провідних медіахолдингів Балтійського регіону.

В РФ пригрозили Україні "масованим ракетним ударом" і назвали ціль

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення

Трійця у 2026 році припадає раніше, ніж зазвичай: коли її відзначаємо

Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ціна на популярну крупу різко рвонула вгору: яка вже вартість і що буде далі

Кроти не переносять один запах і самі втечуть з ділянки: що слід закопати на грядках

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

