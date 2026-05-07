Путін готує небезпечну пастку на 9 травня: навіщо Кремль провокує атаку на Москву

Анна Ярославська
7 травня 2026, 10:48оновлено 7 травня, 11:38
Росія може використати можливий удар Києва для нового етапу війни. Озвучено тривожний сценарій.
Путін, ядерний удар
Путін провокує Україну на атаку 9 травня, щоб виправдати застосування ядерної зброї / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Путіну вигідне тимчасове перемир'я
  • Навіщо РФ продовжує бомбити українські міста
  • Яку мету переслідує Кремль, провокуючи Київ на атаку 9 травня

Російський диктатор Володимир Путін повинен бути зацікавлений хоча б у тимчасовому припиненні вогню. Однак глава Кремля може навмисно провокувати Україну на завдання ударів по Москві 9 травня. Саме тому армія РФ проігнорувала пропозицію України про тимчасове перемир'я в ніч з 5 на 6 травня.

Чому Путін робить ставку на ескалацію, пояснило польське видання Rzeczpospolita.

Кремлю потрібен перепочинок

"Здоровий глузд підказував, що Путін повинен бути зацікавлений хоча б у тимчасовому припиненні вогню. Хоча б для того, щоб дати російській нафтовій промисловості та паливним складам, які нещодавно сильно постраждали від українських безпілотників, що вже досягли Уралу, можливість перепочити та пройти реконструкцію. Кремль також повинен прагнути до того, щоб навіть скромний парад 9 травня пройшов без несподіванок", — пише видання.

При цьому автор статті не виключає, що Кремль навмисно провокує Україну напередодні 9 травня. Можливо, російській владі потрібен привід для ескалації.

"Застаріла риторика, яка лунає вже понад десять років в умовах погіршення економічної ситуації, посилення репресій, цензури та відключень інтернету, більше не переконує середньостатистичного росіянина в необхідності війни з Україною? Можливо, Кремлю потрібен привід для ескалації?", - йдеться в статті.

РФ провокує Київ на атаку 9 травня

Армія РФ продовжує атакувати українські міста, і Путін не може ігнорувати той факт, що таким чином він розв'язує руки Києву, який може дати Кремлю болючу відповідь 9 травня.

"Можливо, однак, саме на це і розраховує кремлівський господар. Путін міг би використати прибуття українських безпілотників під час параду як привід перевірити лояльність свого оточення (особливо у світлі недавніх повідомлень про одержимість Путіна) і розпочати нову хвилю примусової мобілізації (експерти вже кілька місяців повідомляють про масштабні військові втрати Росії на фронті)", – пише видання.

Для чого Кремлю атака на парад у Москві

Якби українські дрони атакували РФ 9 травня, це стало б для Кремля чудовою нагодою звинуватити українців у остаточному розриві заморожених мирних переговорів і, можливо, випробувати, наприклад, тактичну ядерну зброю, тим більше що кілька днів тому Кремль погрожував Україні масованою атакою на центр Києва і закликав мешканців української столиці залишити місто.

"Одне можна сказати напевно: після п'яти років великої війни Путін розраховує на ескалацію, щоб вийти з глухого кута. У нього також немає уявлення про "невійськову" Росію — послаблення репресій та цензури було б ризикованим для його уряду", — резюмує автор статті.

РФ зірвала режим припинення вогню — що відомо

Як писав Главред, опівночі 6 травня розпочався режим тиші, який оголосив президент Володимир Зеленський. Втім, ЗС РФ знову атакували регіони України.

Ворожа атака почалася одразу після набрання чинності режимом припинення вогню. Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші міста опинилися під ударом.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною в ніч з 5 на 6 травня. Російські атаки тривали всю ніч. За його словами, впродовж ночі та ранку російські сили застосували 108 безпілотників і 3 ракети.

Радник міністра оборони Стерненко заявив, що удари по Україні скасовують перемир'я РФ на 9 травня.

Зеленський допустив атаку на парад у Москві

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що цього року на параді 9 травня в Москві можуть пролетіти українські дрони. Про це він сказав 4 травня на відкритті VIII саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

За словами президента, вперше за багато років на параді на Красній площі не буде військової техніки, що демонструє, що РФ вже не така сильна, як раніше.

"Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військової техніки. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони також можуть пролетіти на цьому параді", - сказав Зеленський.

Президент додав, що це літо стане тим моментом, коли російський диктатор Володимир Путін вирішуватиме, що робити далі – розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. Зеленський зазначив, що главу Кремля необхідно підштовхувати в напрямку дипломатії.

Тим часом речниця російського МЗС Марія Захарова пригрозила ударами по "центрах ухвалення рішень" у разі, якщо Україна атакує Москву 9 травня. У МЗС країни-агресора звернулися до держав та міжнародних організацій із закликом забезпечити евакуацію дипломатів зі столиці України.

Про ресурс: Rzeczpospolita

Rzeczpospolita — одне з найвідоміших і найавторитетніших польських щоденних видань, що спеціалізується на політиці, економіці, праві та міжнародних новинах. Газета вважається впливовим діловим та суспільно-політичним ЗМІ в Польщі.

Заснована в 1920 році, сучасна версія виходить з 1982 року.

Видається медіагрупою Gremi Media SA.

Штаб-квартира знаходиться у Варшаві.

Публікує новини, аналітику, економічні огляди, юридичні матеріали та інтерв’ю.

Має репутацію якісного ділового та аналітичного ЗМІ, часто цитується іншими польськими медіа.

