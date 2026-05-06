Для частини українців скасували обмеження на виїзд за кордон - що відомо

В Україні частково послабили обмеження на виїзд за кордон, зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Для частини українців скасували обмеження на виїзд за кордон

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення скасувати обмеження на виїзд за кордон для певної категорії жінок, які обіймають державні посади, під час дії воєнного стану. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень", - повідомила вона. відео дня

Водночас вона уточнила, що ці зміни не стосуються найвищого керівництва держави та ключових посадовців. Обмеження залишаються чинними для членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Верховної Ради, РНБО, СБУ, Національного банку, а також для народних депутатів, суддів Верховного та Конституційного судів, прокурорів Офісу генерального прокурора, керівників державних підприємств і органів із загальнонаціональною юрисдикцією.

"Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави", - підсумувала прем'єр.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 серпня 2025 року у Верховній Раді з’явився законопроєкт, який передбачає дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком до 25 років. Його мета — скасувати обмеження для призовників і військовозобов’язаних, які не підлягають мобілізації.

Вже 26 серпня уряд оновив правила перетину державного кордону. Так, чоловіки віком від 18 до 22 років отримали можливість вільно виїжджати за межі країни та повертатися під час воєнного стану, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Водночас у парламенті зареєстрували ще один законопроєкт №14210, який може істотно змінити підходи до виїзду громадян за кордон у період воєнного стану. Документ передбачає розширення підстав для тимчасових обмежень на виїзд і був оприлюднений 14 листопада 2025 року.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

