Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Для частини українців скасували обмеження на виїзд за кордон - що відомо

Юрій Берендій
6 травня 2026, 20:58
google news Підпишіться
на нас в Google
В Україні частково послабили обмеження на виїзд за кордон, зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Для частини українців скасували обмеження на виїзд за кордон - що відомо
Для частини українців скасували обмеження на виїзд за кордон / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Уряд скасував обмеження на виїзд для більшості держслужбовиць
  • Правила для ключових посадовців залишаться незмінними

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення скасувати обмеження на виїзд за кордон для певної категорії жінок, які обіймають державні посади, під час дії воєнного стану. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень", - повідомила вона.

відео дня

Водночас вона уточнила, що ці зміни не стосуються найвищого керівництва держави та ключових посадовців. Обмеження залишаються чинними для членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Верховної Ради, РНБО, СБУ, Національного банку, а також для народних депутатів, суддів Верховного та Конституційного судів, прокурорів Офісу генерального прокурора, керівників державних підприємств і органів із загальнонаціональною юрисдикцією.

"Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави", - підсумувала прем'єр.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Виїзд за кордон - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 серпня 2025 року у Верховній Раді з’явився законопроєкт, який передбачає дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком до 25 років. Його мета — скасувати обмеження для призовників і військовозобов’язаних, які не підлягають мобілізації.

Вже 26 серпня уряд оновив правила перетину державного кордону. Так, чоловіки віком від 18 до 22 років отримали можливість вільно виїжджати за межі країни та повертатися під час воєнного стану, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Водночас у парламенті зареєстрували ще один законопроєкт №14210, який може істотно змінити підходи до виїзду громадян за кордон у період воєнного стану. Документ передбачає розширення підстав для тимчасових обмежень на виїзд і був оприлюднений 14 листопада 2025 року.

Інші новини:

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Кабмін уряд держкордон перетинання кордону Юлія Свириденко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Росії почали масово скасовувати паради до Дня перемоги - що відомо

В Росії почали масово скасовувати паради до Дня перемоги - що відомо

21:49Війна
Росія атакує попри пропозицію тиші: Зеленський заявив про відповідь

Росія атакує попри пропозицію тиші: Зеленський заявив про відповідь

21:38Війна
Для частини українців скасували обмеження на виїзд за кордон - що відомо

Для частини українців скасували обмеження на виїзд за кордон - що відомо

20:58Україна
Реклама

Популярне

Більше
З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

Китайський гороскоп на завтра, 7 травня: Півням — борги, Щурам — наполегливість

Китайський гороскоп на завтра, 7 травня: Півням — борги, Щурам — наполегливість

Останні новини

21:49

В Росії почали масово скасовувати паради до Дня перемоги - що відомо

21:38

Росія атакує попри пропозицію тиші: Зеленський заявив про відповідь

21:26

Аномальна спека у травні: погода на Тернопільщині потішить теплом

20:58

Для частини українців скасували обмеження на виїзд за кордон - що відомо

20:39

Весняне тепло виходить на пік: що прогнозують синоптики для Дніпропетровщини

"Це мізерна сума, яка нічого не змінить": Бучацький - про податок на електрокари“Це мізерна сума, яка нічого не змінить”: Бучацький - про податок на електрокари
20:32

Коли слід висадити кавуни на грядку: названо оптимальні погодні умови та дати

20:27

Розхід пального стане меншим: коли варто вмикати круїз-контроль в автоВідео

19:55

Колишня дружина Кличка та мати його доньки зробила неймовірне особисте зізнання

19:46

Ягоди будуть як мед: чим підживити смородину в травні для рекордного врожаюВідео

Реклама
19:40

Чому кіт "божеволіє" вночі: справжня причина здивує більшість власниківВідео

19:34

Стане розсадником цвілі та кліщів: яку популярну рослину не можна садити біля будинку

19:28

Крилаті ракети вже не в пріоритеті: як РФ змінила тактику ударів по Україні

19:25

"Грошові" дні народження: хто може розбагатіти швидше за інших

19:10

Епоха можливостей чи втрачений шанс: Андрусів назвав, що чекає УкраїнуПогляд

19:01

Виявився живим: "подарунок" від кота налякав господиню до крику

18:57

Ціна на популярну крупу різко рвонула вгору: яка вже вартість і що буде далі

18:51

"Одержима росіянами": Ніколь Кідман зізналася в любові до Достоєвського та Толстого

18:43

В Україні хочуть ввести податок на електрокари : чого чекати та як він діє у ЄС

18:29

Замість спеки - грози та сильний вітер: коли погода в Україні різко зміниться

18:26

Навіть дуже брудна витяжка стане чистою за лічені хвилини - лайфхак

Реклама
18:03

Кроти не переносять один запах і самі втечуть з ділянки: що слід закопати на грядках

17:51

Грабунок і захоплення: розкрито плани РФ щодо окупованих територій

17:44

Прокинулася з Джиганом: Седокова "залізла" в ліжко до репера-путініста

17:37

Зарядка в розетці: чи справді вона витрачає електроенергіюВідео

17:35

Смерть зірки "Баффі - винищувачка вампірів": названо причину

17:18

Чи буде Україна дотримуватись перемир'я 8-9 травня - ЗМІ розкрили деталі рішення

17:15

Зрив режиму тиші Росією: що стоїть за "перемир’ям" і чи відповість Україна 9 травняФото

17:05

Абсурдну назву навіть почали наносити на карти: як у СРСР хотіли перейменувати Миколаїв

17:04

Роками не могли зловити: чоловік виловив справжнього "монстра" з озера

17:01

Вікові межі мобілізації можуть розширити: названо умови та кого зачеплять зміни

16:59

Яку сукню обрати на літо 2026: 5 трендів виділять вас із натовпуВідео

16:52

Долар падає, а євро стрімко росте: новий курс валют на 7 травня

16:48

Ціна 50 гривень зникає з полиць: в Україні дорожчає популярний продукт

16:34

Бронзова призерка Олімпійських ігор Дар’я Білодід здійснила мрію доньки українського захисника

16:11

Угорщина повернула Україні гроші Ощадбанку: Зеленський розкрив деталі

16:04

Обережно з сусідами для помідорів: які рослини можуть занапастити весь урожай

15:46

Нова магнітна буря атакує Україну: коли потужний шторм вщухне

15:41

Грози, град та буревій увірвуться на Львівщину: коли погода стане небезпечною

15:30

Чоловік провів 24 години на найнебезпечнішому острові: що він побачив

15:28

"Я цього боялася": нова актриса "Жіночого кварталу" зробила зізнання про дебют

Реклама
15:26

Трійця у 2026 році припадає раніше, ніж зазвичай: коли її відзначаємо

15:25

Шквальний вітер, грози та град сунуть на Рівненщину: коли погода різко зміниться

15:20

Путініст Фадєєв відмовився приймати нагороду з рук Путіна: кумедна причина

15:11

Разом зі спекою на Житомирщину прийшла небезпека: про що попереджають синоптики

15:11

Люди, народжені у конкретні три місяці, поєднують інтелект та інтуїцію

15:02

Навіть досвідчені господині не знають: навіщо на тертці є колюча сторонаВідео

14:38

Гороскоп Таро на завтра, 7 травня: Скорпіону — пристрасть, Рибам — рішення

14:27

LELEKA занепокоїла фанатів вбранням для Євробачення-2026 — деталі

14:25

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

14:18

РФ двічі атакувала дитсадок в Сумах: під завалами знайшли загиблу, є пораненіФото

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти