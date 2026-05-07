Росія завдала удару по Сумщині: п’ятеро людей загинули, багато поранених

Коротко:
- У регіоні пошкоджено будинки, транспорт, навчальний заклад та цивільну інфраструктуру
- Є жертви та поранені
- Поліція фіксує наслідки атак
П'ятеро людей загинули та ще одинадцять отримали поранення в результаті російських ударів по Сумській області за минулу добу. Про це в Telegram повідомила поліція Сумщини.
У Сумській громаді загинули дві жінки, ще семеро людей поранені. Пошкоджено багатоквартирний будинок, медичний заклад, дитсадок та підприємство. Також внаслідок удару дрона по авто загинула одна людина, ще одна була поранена.
У Великописаревській громаді чоловік загинув, підірвавшись на ворожій міні.
Ще один чоловік загинув у Новослобідській громаді, де росіяни завдали удару по житловому будинку.
У Попівській громаді одна людина отримала поранення. Пошкоджено складські приміщення та сільгосптехніку. Також одна людина постраждала у Глухівській громаді та одна – у Березовській, де окупанти атакували дроном цивільний автомобіль.
У низці інших громад пошкоджено житло, транспорт, навчальний заклад та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Поліцейські документують військові злочини країни-агресора РФ.
РФ погрожує атаками на 9 травня
4 травня 2026 року Міністерство оборони РФ оприлюднило офіційну позицію у відповідь на нібито погрози з боку Києва завдати удару по Москві під час святкування Дня Перемоги.
Прессекретар російського МЗС Марія Захарова пригрозила ударами по "центрах ухвалення рішень" у разі, якщо Україна атакує Москву 9 травня.
У МЗС країни-агресора звернулися до держав та міжнародних організацій із закликом забезпечити евакуацію дипломатів зі столиці України.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 7 травня в Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про атаку дронів. Двоє людей постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Дніпро — це вагітна 21-річна жінка та чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці.
В результаті влучання "шахеда" у приватний будинок вранці 6 травня в Новобаварському районі Харкова спалахнула пожежа. Ще один удар ворог завдав по Шевченківському району. Після "прильоту" загорівся приватний будинок, також пошкоджено сусідські двори.
Російська окупаційна армія атакувала Херсонську область. Є загиблий та 10 поранених.
Про джерело: Національна поліція України
Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.
