Росія завдала удару по Сумщині: п’ятеро людей загинули, багато поранених

Анна Ярославська
7 травня 2026, 09:08
Окупанти атакували дитячий садок, лікарню та житлові будинки. Поліцейські фіксують військові злочини РФ.
Наслідки нападу на Сумську область
Внаслідок атак РФ пошкоджено будинки, транспорт та медичний заклад / Колаж: Главред, фото: t.me/police_su_region

Коротко:

  • У регіоні пошкоджено будинки, транспорт, навчальний заклад та цивільну інфраструктуру
  • Є жертви та поранені
  • Поліція фіксує наслідки атак

П'ятеро людей загинули та ще одинадцять отримали поранення в результаті російських ударів по Сумській області за минулу добу. Про це в Telegram повідомила поліція Сумщини.

У Сумській громаді загинули дві жінки, ще семеро людей поранені. Пошкоджено багатоквартирний будинок, медичний заклад, дитсадок та підприємство. Також внаслідок удару дрона по авто загинула одна людина, ще одна була поранена.

У Великописаревській громаді чоловік загинув, підірвавшись на ворожій міні.

Ще один чоловік загинув у Новослобідській громаді, де росіяни завдали удару по житловому будинку.

У Попівській громаді одна людина отримала поранення. Пошкоджено складські приміщення та сільгосптехніку. Також одна людина постраждала у Глухівській громаді та одна – у Березовській, де окупанти атакували дроном цивільний автомобіль.

У низці інших громад пошкоджено житло, транспорт, навчальний заклад та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Поліцейські документують військові злочини країни-агресора РФ.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

РФ погрожує атаками на 9 травня

4 травня 2026 року Міністерство оборони РФ оприлюднило офіційну позицію у відповідь на нібито погрози з боку Києва завдати удару по Москві під час святкування Дня Перемоги.

Прессекретар російського МЗС Марія Захарова пригрозила ударами по "центрах ухвалення рішень" у разі, якщо Україна атакує Москву 9 травня.

У МЗС країни-агресора звернулися до держав та міжнародних організацій із закликом забезпечити евакуацію дипломатів зі столиці України.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 7 травня в Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про атаку дронів. Двоє людей постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Дніпро — це вагітна 21-річна жінка та чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці.

В результаті влучання "шахеда" у приватний будинок вранці 6 травня в Новобаварському районі Харкова спалахнула пожежа. Ще один удар ворог завдав по Шевченківському району. Після "прильоту" загорівся приватний будинок, також пошкоджено сусідські двори.

Російська окупаційна армія атакувала Херсонську область. Є загиблий та 10 поранених.

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

