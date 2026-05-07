Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Новий ризик наступу РФ: Bloomberg розкрив деталі розмови Зеленського та Рютте

Руслан Іваненко
7 травня 2026, 02:13
google news Підпишіться
на нас в Google
Україна готується до можливого загострення бойових дій влітку та складного зимового періоду через атаки на енергосистему.
Война, ВСУ, фронт
Зеленський обговорює з НАТО та європейськими лідерами посилення захисту від ракетних ударів Росії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 41 омбр

Коротко:

  • Україна просить пришвидшити постачання ППО
  • Акцент на системах Patriot і ракетах
  • Готуються до складної зими і атак

Україна закликає західних партнерів якнайшвидше посилити постачання систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, зокрема Patriot, на тлі підготовки до складного зимового періоду та можливого загострення бойових дій. це йшлося під час переговорів президента Володимира Зеленського з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте на саміті в Єревані, повідомляє Bloomberg.

відео дня

Київ наголошує, що потреба в нових пакетах допомоги через механізм PURL стала особливо актуальною через подальше руйнування енергетичної та теплової інфраструктури внаслідок російських ударів. Як зазначив Зеленський, "кожен внесок у програму PURL має значення", додавши, що Україні необхідні нові поставки вже цього року.

За словами української сторони та західних посадовців, системи Patriot залишаються ключовими для протидії російським балістичним ракетам. Зеленський також підкреслив терміновість підтримки, заявивши: "нам потрібні нові пакети PURL вже в цьому травні".

Новий ризик наступу РФ: Bloomberg розкрив деталі розмови Зеленського та Рютте
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Підготовка до літньої кампанії та зимові ризики

Паралельно Київ готується до потенційного літнього наступу Росії, тоді як, за оцінками співрозмовників видання, її поточні успіхи залишаються обмеженими, а втрати значними. Водночас відсутність прогресу в мирних переговорах і ризик переключення міжнародної уваги на інші кризи можуть посилити вразливість України взимку.

Окремо підкреслюється залежність від західної допомоги після скорочення прямого фінансування США, що збільшило роль європейських країн у межах програми PURL. Україна також наголошує на необхідності захисту енергосистеми, яка неодноразово зазнавала атак і спричиняла масштабні відключення електроенергії та тепла.

"Нам потрібно допомагати один одному підготуватися до зими та впоратися з енергетичними проблемами", – сказав Зеленський.

PURL
PURL / Інфографіка: Главред

Чого чекати від ситуації на фронті

Співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий оцінив поточну ситуацію на фронті та окреслив ключові тенденції її розвитку.

За його словами, з потеплінням російські війська помітно активізувалися на різних напрямках, посилюючи тиск і концентруючи сили на окремих ділянках. У результаті на кількох відтинках фронту ситуація поступово ускладнюється.

Найбільш інтенсивні бойові дії, як зазначає експерт, зараз тривають у районі Покровська та Мирнограда. Також напруженою залишається обстановка на Гуляйпільському напрямку, де противник не припиняє штурмів і продовжує підтягувати резерви.

Окрему увагу Погорілий звертає на активізацію російських сил у районі Сіверська. Там ворог, за його словами, намагається скористатися нестачею особового складу в українських підрозділах і поступово просувається вглиб оборонних позицій.

Складною залишається і ситуація на Куп’янському напрямку, де зберігаються ризики повторення раніше вже проблемних сценаріїв.

Ще одним гарячим напрямком експерт називає район Костянтинівки, який зараз поступається за інтенсивністю лише Покровську. Там тривають активні штурмові дії, а противник намагається закріплюватися в населених пунктах на південних околицях. Водночас українські підрозділи, зокрема оператори безпілотників, продовжують стримувати ці спроби та завдавати втрат ворогу.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагаються розхитати українську оборону на Слов'янсько-Лиманському напрямку. Про це заявив військовослужбовець з позивним "Мучной".

Крім того, російські війська, які вперше зайшли на околиці Костянтинівки ще восени 2025 року, так і не змогли перетворити цей прорив на реальний поступ. Про це свідчить новий звіт Інституту вивчення війни, який спростовує припущення про нібито недавні зміни на лінії фронту, про які напередодні писало видання Reuters.

Нагадаємо, що загальна ситуація на фронті залишається складною, і найближчим часом можливе загострення бойових дій у районі Добропілля на Донеччині, зазначив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Читайте також:

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні вторгнення Росії військова агресія РФ новини України ЗРК Patriot Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новий ризик наступу РФ: Bloomberg розкрив деталі розмови Зеленського та Рютте

Новий ризик наступу РФ: Bloomberg розкрив деталі розмови Зеленського та Рютте

02:13Війна
Невдоволення в армії РФ зростає: полковник пояснив, що підточує режим Путіна

Невдоволення в армії РФ зростає: полковник пояснив, що підточує режим Путіна

00:05Війна
В Росії закликали іноземних дипломатів евакуюватись з Києва та пригрозили Україні

В Росії закликали іноземних дипломатів евакуюватись з Києва та пригрозили Україні

22:32Війна
Реклама

Популярне

Більше
З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

Китайський гороскоп на завтра, 7 травня: Півням — борги, Щурам — наполегливість

Китайський гороскоп на завтра, 7 травня: Півням — борги, Щурам — наполегливість

Останні новини

02:30

Часник виросте великим, а листя не пожовтіє: секрет підживлення у травні

02:13

Новий ризик наступу РФ: Bloomberg розкрив деталі розмови Зеленського та Рютте

01:21

Без плям і розводів: як очистити екран телевізора без ризику для матриціВідео

00:05

Невдоволення в армії РФ зростає: полковник пояснив, що підточує режим Путіна

06 травня, середа
23:18

Готується: Кейт Міддлтон поділилася радісною новиною

"Це мізерна сума, яка нічого не змінить": Бучацький - про податок на електрокари“Це мізерна сума, яка нічого не змінить”: Бучацький - про податок на електрокари
23:06

Водій заснув за кермом: олень Борис потрапив у нову ДТП, що зараз із твариноюВідео

22:45

Як виглядати на мільйон у звичайних джинсах: поради стиліста

22:43

Часник піде в ріст після стресу: городник розкрив схему "експрес-відновлення"Відео

22:32

В Росії закликали іноземних дипломатів евакуюватись з Києва та пригрозили Україні

Реклама
21:49

В Росії почали масово скасовувати паради до Дня перемоги - що відомо

21:38

Росія атакує попри пропозицію тиші: Зеленський заявив про відповідь

21:26

Аномальна спека у травні: погода на Тернопільщині потішить теплом

20:58

Для частини українців скасували обмеження на виїзд за кордон - що відомо

20:39

Весняне тепло виходить на пік: що прогнозують синоптики для Дніпропетровщини

20:32

Коли слід висадити кавуни на грядку: названо оптимальні погодні умови та дати

20:27

Розхід пального стане меншим: коли варто вмикати круїз-контроль в автоВідео

19:55

Колишня дружина Кличка та мати його доньки зробила неймовірне особисте зізнання

19:46

Ягоди будуть як мед: чим підживити смородину в травні для рекордного врожаюВідео

19:40

Чому кіт "божеволіє" вночі: справжня причина здивує більшість власниківВідео

19:34

Стане розсадником цвілі та кліщів: яку популярну рослину не можна садити біля будинку

Реклама
19:28

Крилаті ракети вже не в пріоритеті: як РФ змінила тактику ударів по Україні

19:25

"Грошові" дні народження: хто може розбагатіти швидше за інших

19:10

Епоха можливостей чи втрачений шанс: Андрусів назвав, що чекає УкраїнуПогляд

19:01

Виявився живим: "подарунок" від кота налякав господиню до крику

18:57

Ціна на популярну крупу різко рвонула вгору: яка вже вартість і що буде далі

18:51

"Одержима росіянами": Ніколь Кідман зізналася в любові до Достоєвського та Толстого

18:43

В Україні хочуть ввести податок на електрокари : чого чекати та як він діє у ЄС

18:29

Замість спеки - грози та сильний вітер: коли погода в Україні різко зміниться

18:26

Навіть дуже брудна витяжка стане чистою за лічені хвилини - лайфхак

18:03

Кроти не переносять один запах і самі втечуть з ділянки: що слід закопати на грядках

17:51

Грабунок і захоплення: розкрито плани РФ щодо окупованих територій

17:44

Прокинулася з Джиганом: Седокова "залізла" в ліжко до репера-путініста

17:37

Зарядка в розетці: чи справді вона витрачає електроенергіюВідео

17:35

Смерть зірки "Баффі - винищувачка вампірів": названо причину

17:18

Чи буде Україна дотримуватись перемир'я 8-9 травня - ЗМІ розкрили деталі рішення

17:15

Зрив режиму тиші Росією: що стоїть за "перемир’ям" і чи відповість Україна 9 травняФото

17:05

Абсурдну назву навіть почали наносити на карти: як у СРСР хотіли перейменувати Миколаїв

17:04

Роками не могли зловити: чоловік виловив справжнього "монстра" з озера

17:01

Вікові межі мобілізації можуть розширити: названо умови та кого зачеплять зміни

16:59

Яку сукню обрати на літо 2026: 5 трендів виділять вас із натовпуВідео

Реклама
16:52

Долар падає, а євро стрімко росте: новий курс валют на 7 травня

16:48

Ціна 50 гривень зникає з полиць: в Україні дорожчає популярний продукт

16:34

Бронзова призерка Олімпійських ігор Дар’я Білодід здійснила мрію доньки українського захисника

16:11

Угорщина повернула Україні гроші Ощадбанку: Зеленський розкрив деталі

16:04

Обережно з сусідами для помідорів: які рослини можуть занапастити весь урожай

15:46

Нова магнітна буря атакує Україну: коли потужний шторм вщухне

15:41

Грози, град та буревій увірвуться на Львівщину: коли погода стане небезпечною

15:30

Чоловік провів 24 години на найнебезпечнішому острові: що він побачив

15:28

"Я цього боялася": нова актриса "Жіночого кварталу" зробила зізнання про дебют

15:26

Трійця у 2026 році припадає раніше, ніж зазвичай: коли її відзначаємо

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти