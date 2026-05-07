Новий ризик наступу РФ: Bloomberg розкрив деталі розмови Зеленського та Рютте

Україна готується до можливого загострення бойових дій влітку та складного зимового періоду через атаки на енергосистему.

Зеленський обговорює з НАТО та європейськими лідерами посилення захисту від ракетних ударів Росії

Україна закликає західних партнерів якнайшвидше посилити постачання систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, зокрема Patriot, на тлі підготовки до складного зимового періоду та можливого загострення бойових дій. це йшлося під час переговорів президента Володимира Зеленського з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте на саміті в Єревані, повідомляє Bloomberg.

Київ наголошує, що потреба в нових пакетах допомоги через механізм PURL стала особливо актуальною через подальше руйнування енергетичної та теплової інфраструктури внаслідок російських ударів. Як зазначив Зеленський, "кожен внесок у програму PURL має значення", додавши, що Україні необхідні нові поставки вже цього року.

За словами української сторони та західних посадовців, системи Patriot залишаються ключовими для протидії російським балістичним ракетам. Зеленський також підкреслив терміновість підтримки, заявивши: "нам потрібні нові пакети PURL вже в цьому травні".

Підготовка до літньої кампанії та зимові ризики

Паралельно Київ готується до потенційного літнього наступу Росії, тоді як, за оцінками співрозмовників видання, її поточні успіхи залишаються обмеженими, а втрати значними. Водночас відсутність прогресу в мирних переговорах і ризик переключення міжнародної уваги на інші кризи можуть посилити вразливість України взимку.

Окремо підкреслюється залежність від західної допомоги після скорочення прямого фінансування США, що збільшило роль європейських країн у межах програми PURL. Україна також наголошує на необхідності захисту енергосистеми, яка неодноразово зазнавала атак і спричиняла масштабні відключення електроенергії та тепла.

"Нам потрібно допомагати один одному підготуватися до зими та впоратися з енергетичними проблемами", – сказав Зеленський.

Чого чекати від ситуації на фронті

Співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий оцінив поточну ситуацію на фронті та окреслив ключові тенденції її розвитку.

За його словами, з потеплінням російські війська помітно активізувалися на різних напрямках, посилюючи тиск і концентруючи сили на окремих ділянках. У результаті на кількох відтинках фронту ситуація поступово ускладнюється.

Найбільш інтенсивні бойові дії, як зазначає експерт, зараз тривають у районі Покровська та Мирнограда. Також напруженою залишається обстановка на Гуляйпільському напрямку, де противник не припиняє штурмів і продовжує підтягувати резерви.

Окрему увагу Погорілий звертає на активізацію російських сил у районі Сіверська. Там ворог, за його словами, намагається скористатися нестачею особового складу в українських підрозділах і поступово просувається вглиб оборонних позицій.

Складною залишається і ситуація на Куп’янському напрямку, де зберігаються ризики повторення раніше вже проблемних сценаріїв.

Ще одним гарячим напрямком експерт називає район Костянтинівки, який зараз поступається за інтенсивністю лише Покровську. Там тривають активні штурмові дії, а противник намагається закріплюватися в населених пунктах на південних околицях. Водночас українські підрозділи, зокрема оператори безпілотників, продовжують стримувати ці спроби та завдавати втрат ворогу.

Як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагаються розхитати українську оборону на Слов'янсько-Лиманському напрямку. Про це заявив військовослужбовець з позивним "Мучной".

Крім того, російські війська, які вперше зайшли на околиці Костянтинівки ще восени 2025 року, так і не змогли перетворити цей прорив на реальний поступ. Про це свідчить новий звіт Інституту вивчення війни, який спростовує припущення про нібито недавні зміни на лінії фронту, про які напередодні писало видання Reuters.

Нагадаємо, що загальна ситуація на фронті залишається складною, і найближчим часом можливе загострення бойових дій у районі Добропілля на Донеччині, зазначив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

