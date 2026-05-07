У Дніпрі після удару дронів загорівся житловий будинок: постраждала вагітна жінка

Відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки.

https://glavred.net/ukraine/v-dnepre-posle-udara-dronov-zagorelsya-zhiloy-dom-postradala-beremennaya-zhenshchina-10762649.html Посилання скопійоване

Росія атакувала Дніпро дронами: двоє людей постраждали / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

Росія атакувала Дніпро дронами

Спалахнула пожежа в житловому будинку

Постраждали люди

У ніч на 7 травня в Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про атаку дронів. Про наслідки нічної атаки розповів начальник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

За його словами, спочатку було відомо про одного постраждалого. Також виникла пожежа в багатоповерховому житловому будинку.

відео дня

"Одна людина отримала поранення через атаку росіян на Дніпро. Загорілася квартира в 5-поверховому будинку. Пошкоджено кілька будинків поруч і автомобілі", - написав Ганжа у Telegram.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

О шостій ранку він уточнив, що дві людини постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Дніпро — це вагітна 21-річна жінка та чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці.

Повітряні атаки РФ на Україну — останні новини

Як писав Главред, опівночі 6 травня розпочався режим тиші, який оголосив президент Володимир Зеленський. Втім, ЗС РФ знову атакували регіони України.

Ворожа атака почалася одразу після набрання чинності режимом припинення вогню. Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші міста опинилися під ударом.

В результаті влучання "шахеда" у приватний будинок у Новобаварському районі Харкова спалахнула пожежа. Ще один удар ворог завдав по Шевченківському району. Після "прильоту" загорівся приватний будинок, також пошкоджено сусідські двори.

У Запоріжжі пролунали вибухи — там атаковано об'єкт промислової інфраструктури. Голова ОВА Іван Федоров повідомив, що обійшлося без постраждалих.

Російська окупаційна армія також атакувала Херсонську область. Є загиблий та 10 поранених.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною в ніч з 5 на 6 травня. Російські атаки тривали всю ніч. За його словами, протягом ночі та ранку російські сили застосували 108 безпілотників і 3 ракети

Радник міністра оборони Стерненко заявив, що удари по Україні скасовують перемир'я РФ на 9 травня.

Що може змусити Путіна завершити війну

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що змусити Путіна завершити війну можна тільки силою. Він також додав, що навіть після поразок у попередніх війнах російське суспільство, на його думку, не зазнало істотних змін.

"У майбутньому російський народ, після зміни режиму і в разі збереження Росією цілісності після поразки, повинен зрештою змінити світогляд і політичні еліти, які переформатують саму сутність існування РФ, зробивши на десятиліття ставку на дипломатію компромісу", — зазначав він.

Інші новини:

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред