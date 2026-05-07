Бюджет РФ тріщить, у Кремлі паніка: в ISW розкрили наслідки українських ударів

Марія Николишин
7 травня 2026, 08:33
Ключові нафтові порти РФ наразі працюють не на повну потужність.
Наслідки ударів вглиб РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Хоча нафтогазові доходи РФ збільшилися, вигода для бюджету дуже скромна
  • У Кремлі змушені були збільшити виплати нафтовим компаніям
  • Українські удари по РФ підривають економічний потенціал Кремля

Країна-агресор Росія не може повною мірою скористатися сприятливою ситуацією на ринку енергоносіїв. Це блокують зусилля Кремля, які спрямовані на захист населення від зростання світових цін на пальне та на подолання наслідків українських ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Відомо, що нафтогазові доходи РФ в квітні 2026 року формально подвоїлися порівняно з березнем. Цьому сприяло стрімке зростання світових цін на нафту, спровоковане конфліктом в Ірані.

Так, федеральний бюджет отримав близько 917 млрд рублів ($12 млрд) податків на видобуток корисних копалин. Нафтова частка становить 771 млрд рублів ($10 млрд).

"Попри ці цифри, реальна вигода для бюджету виявилася значно скромнішою. Російська влада була змушена різко збільшити виплати нафтовим компаніям", - йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, майже 350 мільярдів рублів ($4,68 млрд) було спрямовано на субсидії, щоб стримати зростання цін на бензин всередині РФ та профінансувати модернізацію і терміновий ремонт НПЗ, пошкоджених внаслідок українських атак.

"Ці виплати фактично нівелювали додатковий прибуток від високих світових цін. У підсумку чистий дохід за квітень склав близько 856 млрд рублів, що лише незначно перевищує початковий прогноз у 835 млрд", - кажуть в ISW.

Крім того, аналітики додають, що інтенсифікація української кампанії ударів по об’єктах у глибокому тилу РФ продовжує підривати економічний потенціал Кремля.

"Ключові нафтові порти, зокрема Усть-Луга та Приморськ, наразі працюють не на повну потужність. Це заважає Росії отримати максимальну вигоду не лише від високих цін, а й від нещодавнього послаблення санкцій США. Таким чином, поки світовий ринок нафти зростає, Росія змушена витрачати надлишки на гасіння пожеж у власному енергосекторі, спричинених війною та ударами ЗСУ по критичній інфраструктурі", - підсумували експерти.

Ціни на нафту / Інфографіка: Главред

Чи може Росія заробляти на нафті

Політичний аналітик, військовослужбовець Віктор Андрусів говорив, що високі ціни на нафту не призведуть до колосального зростання доходів росіян.

За його словами, в короткостроковій перспективі Росія зможе "залатати" певні дірки, але у довгостроковій ситуації суттєво не зміниться.

"Росіяни, попри підвищення цін на енергоресурси, продовжують рухатися до жорсткої економічної стагнації, яка багато в чому нагадує останні роки існування Радянського Союзу", - додав він.

Удари по НПЗ в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, 5 травня у промзоні в Кірішах Ленінградської області в результаті атаки спалахнула пожежа. Там знаходиться один з найбільших у РФ НПЗ, який виробляє бензин, дизель, гас, мазут та нафтохімію.

30 квітня СБУ вдруге поспіль уразила російський НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в Пермі. Об'єкт розташований на відстані понад 1500 км від кордону України.

28 квітня у Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили атаку на НПЗ "Туапсинський" у Краснодарському краї. Це підприємство задіяне у забезпеченні окупаційної армії Росії на території України.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

новини Росії нафта Інститут вивчення війни Удари вглиб РФ
