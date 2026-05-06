Ціна на популярну крупу різко рвонула вгору: яка вже вартість і що буде далі

Вартість гречки стрімко підвищується на тлі скорочення запасів і обмеженої пропозиції на внутрішньому ринку.

Експерти прогнозують стабілізацію цін влітку

Коротко:

Гречка подорожчала до 75 грн/кг (+40%)

Виробництво нижче попиту: 82,7 тис. т

Посіви скоротилися майже на третину

Ціни на гречку в Україні різко зросли і досягли найвищого рівня за останні три роки — наразі в середньому 75 грн за кілограм, а в окремих магазинах преміальні сорти вже перевищують 90 грн. Про це пише "Економічна правда".

Подорожчання на 40% за два місяці

Ще у березні 2026 року кілограм гречки коштував близько 54 грн, тож подорожчання склало приблизно 40% за короткий період. Основною причиною стало скорочення виробництва та поступове вичерпання запасів.

За даними аналітиків, у 2025 році аграрії значно зменшили посівні площі — з 90,3 тис. га до 59,4 тис. га. Це стало наслідком обвалу цін у 2024 році, коли через надлишок пропозиції гречка подешевшала до 27 грн/кг і стала нерентабельною для вирощування.

У результаті минулого сезону було зібрано лише 82,7 тис. тонн продукції, тоді як річна потреба України становить 90–110 тис. тонн. Саме цей дефіцит і підштовхнув ціни вгору.

Чи зростатимуть ціни далі

Керівниця аналітичного відділу асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин пояснює ситуацію скороченням запасів:"Наразі спостерігається поступове скорочення як запасів попередніх років, так і залишків урожаю 2025 року. Це і вплинуло на ціну", — констатувала експертка.

Водночас вона зазначає, що влітку різкого подорожчання не очікується через сезонне зниження попиту та низьку купівельну спроможність населення.

Натомість голова Міжнародної асоціації гречки Микола Малієнко не виключає дефіциту товару на полицях магазинів. За його словами, частина продукції фактично утримується виробниками:"Формально гречка ще є, але товарна гречка зараз здебільшого перебуває в агровиробників, які мають залишки і не поспішають їх продавати", — заявив Малієнко.

Аграрії очікують подальшого зростання цін, щоб компенсувати попередні збитки, що може спричинити нестачу гречки в роздрібній торгівлі та підтримувати високий рівень цін.

Які продукти можуть подешевшати в травні - прогноз експерта

У травні в Україні очікується поступове зниження цін на окремі продукти завдяки збільшенню пропозиції на ринку. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, вже зараз на вартість продуктів впливає поява українських тепличних та сезонних овочів, а впродовж травня ця тенденція лише посилиться.

Найбільше можуть подешевшати овочі та яйця — орієнтовно на 7–10%.

Водночас ціни на м’ясо залишатимуться відносно стабільними. Можливі лише незначні коливання в межах 2–3%, які не матимуть істотного впливу на ринок.

Молочна продукція, за прогнозом експерта, може тимчасово подорожчати — приблизно до 5%. Однак уже з початком літа очікується поступове зниження цін у цьому сегменті.

Як повідомляв Главред, в Україні подешевшали деякі овочі, зокрема молода картопля, баклажани та помідори, як українського, так і імпортного виробництва. Молода картопля українського виробництва впала в ціні майже на 30%.

Крім того, в Україні стрімко зросли ціни на рибу. Найбільше подорожчали скумбрія, оселедець, а також лососеві та осетрові види. Про це у коментарі УНІАН розповів економіст Олег Пендзин.

Нагадаємо, що третій тиждень поспіль знижується вартість огірків. Тепличні господарства реалізують огірки за ціною 40-70 грн за кілограм.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

