У Сумах прогриміли три вибухи, РФ вдарила 'шахедами': що відомо про наслідки

Коротко:

РФ атакувала Суми "шахедами"

Прогриміли три вибухи

Унаслідок атак спалахнули пожежі

Постраждав охоронець підприємства, йому надано допомогу

Близько четвертої ранку 22 вересня російські безпілотники атакували Суми. У місті прогриміли три вибухи. Армія РФ атакувала підприємство та навчальний заклад, спалахнула пожежа. Поранення отримав чоловік.

"Три вибухи, які ви чули в місті, - це прильоти ворожих шахедів по місту. Два удари припали на промислові об'єкти, ще один - на навчальний заклад. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено балконні рами", - повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Є одна поранена людина, їй надають необхідну допомогу.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив, що внаслідок трьох влучень у Ковпаківському районі міста спалахнули пожежі.

"Попередньо три влучання БПЛА зафіксовано в Ковпаківському районі міста. Є загоряння в результаті обстрілу. Проводиться обстеження території. Наслідки уточнюються", - написав він у Telegram.

За його словами, одне влучання припало на підприємство - поранено охоронця. Ще два удари - по навчальному закладу.

У поруч розташованих багатоповерхівках вибито близько 300 вікон.

О 09:00 буде розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, з вибухів і пожеж почався в Запоріжжі ранок понеділка, 22 вересня. Російська армія направила на місто щонайменше п'ять авіабомб.

Окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Знищено та пошкоджено автомобіль.

Станом на 06:39 відомо, що в Запоріжжі внаслідок атаки РФ двоє людей загинули, двоє - поранені.

Один із поранених у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.

Чи потрібно відключати мобільний зв'язок під час дронових атак: відповідь військового

Вимикати мобільний зв'язок або послуги передавання даних з метою боротьби з російськими дронами немає потреби. Про це заявив український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов.

За його словами, наразі "Шахеди" не управляються за допомогою мобільного зв'язку. До того ж, спроби передавати координати польоту військові припиняють, блокуючи сім-карти ворога.

"Тобто зараз немає потреби робити що-небудь із мобільним зв'язком у масштабах країни. Ще раз - зараз немає реальної необхідності що-небудь відключати", - зазначив він.

При цьому, на думку Бескрестнова, ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв.

Інші новини:

