Росіяни атакують центр Києва - в столиці лунають масштабні вибухи

Російські БпЛА атакували Київ, в КМВА закликали громадян перебувати в укриттях та повідомили про роботу сил протиповітряної оборони.

Росія атакує Україну дронами

В Києві пролунали вибухи, ворожі БпЛА поблизу центру столиці

Російські окупаційні війська запустили ударні БпЛА по території України. В Києві лунають вибухи. Про це повідомляє КМВА та мер Києва Віталій Кличко.

"У столиці працюють сили ППО. Ворожі БпЛА поблизу центру міста. Перебувайте в укриттях!", - написав Кличко в Telegram. відео дня

Раніше КМВА повідомила про оголошення повітряної тривоги в Києві через загрозу атаки дронів.

"Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги! Не ігноруйте сигнали тривоги!", - закликали в КМВА.

Згодом в КМВА додали, що сили ППО вже працюють над нейтралізацією небезпеки в небі над столицею.

Мешканців закликали залишатися в укриттях до офіційного оголошення про відбій тривоги.

​Станом на 19:00 в Києві оголошено про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 28 вересня російські окупаційні війська здійснили масований комбінований удар по території України, основною ціллю атаки став Київ. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Масштабна атака в ніч на 28 вересня три­вала понад 12 годин і була свідомим терором проти мирних міст, написав президент Володимир Зеленський. За його даними, ворог запустив по Україні майже 500 ударних безпілотників і понад 40 ракет, зокрема "Кинджали".

Водночас, за словами військового експерта, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, Україна готує адекватну відповідь на удари по цивільних та енергетичних об’єктах напередодні зими, насамперед посилюючи здатності наносити удари вглиб території РФ та вдосконалюючи характеристики ударних безпілотників.

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

