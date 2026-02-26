У Кремля є план: в ISW назвали ймовірні терміни закінчення війни

Росіяни погодилися на переговори з Україною не заради встановлення миру.

Росія має чіткі цілі на переговори / Колаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, Сили підтримки ЗСУ

Що повідомили аналітики:

Росії не потрібні переговори з Україною

Кремль імітує цікавість до переговорів, щоб виграти час

РФ планує воювати щонайменше до вересня

Країна-агресорка Росія не зацікавлена у змістовних мирних переговорах. Натомість Кремль готується до затяжної війни. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Джерело, близьке до Міністерства закордонних справ Росії, повідомило, що позиція РФ на переговорах "зовсім не змінилася" і головні розбіжності у переговорах "вирішити неможливо".

"Ці заяви інсайдерів свідчать про те, що Кремль планує продовження війни щонайменше до вересня, але, ймовірно, набагато довше", - зазначили аналітики.

Для чого Кремлю переговори

ISW зазначає, що росіяни використовують переговори як інструмент для затягування часу, щоб армія РФ могла змінити ситуацію на полі бою на свою користь.

"Кремль не лише не зацікавлений у змістовних переговорах щодо припинення війни, але й активно намагається саботувати поточні зусилля, спрямовані на те, щоб Росія могла продовжувати бойові дії з більш вигідної позиції на полі бою", - додали аналітики.

Коли може закінчитися війна в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, для завершення війни Росії проти України необхідно усунути "першопричину" конфлікту та розгромити війська ворог на полі бою.

За його словами, Росія просуває власний варіант завершення війни — через незаконну анексію окупованих територій із подальшим переведенням протистояння у формат низької інтенсивності.

Він зазначає, що навіть українське керівництво визнає відсутність перспектив повного та всеосяжного припинення вогню, адже можливі провокації й обстріли можуть тривати, як це відбувалося до 2022 року.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадамо, Главред писав, що Путін несподівано назвав ціль війни проти України, заявивши, що бойові дії відбуваються для того, щоб нібито захистити майбутнє Росії.

Раніше повідомлялося, що Трамп прагне досягти мирної угоди до літа, проте між Україною та Росією залишаються суттєві розбіжності, зокрема щодо територій на сході України.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Напередодні стало відомо, що спецпредставник президента США Стів Віткофф розраховує на проведення зустрічі між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським та вважає, що вона має відбутися до можливих тристоронніх переговорів за участі також Дональда Трампа.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

