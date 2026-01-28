4-річна дівчинка втратила маму і ледь не згоріла: наслідки удару по Київщині

Що відомо:
- РФ завдала удару дроном по будинку в Білогородці
- В результаті атаки загинули люди, серед постраждалих - діти
- 4-річна дівчинка залишилася без мами
Російські окупанти жорстоко і безжально завдали удару безпілотником по житловому багатоквартирному будинку в Білогородці на Київщині. В результаті цього загинули люди, постраждали діти. За даними ДСНС, постраждали чотири людини, двоє загинули.
"У Білогородській громаді Бучанського району в результаті ворожої атаки БПЛА "Герань-2" виникла пожежа в квартирі житлового 7-поверхового будинку. Постраждали 4 людини: жінка і двоє дітей (2016 і 2021 р. н.) отримали гостру реакцію на стрес, а також чоловік - отруївся продуктами горіння", - йдеться в повідомленні.
У Київській обласній прокуратурі уточнили, що загинули дві людини - чоловік і жінка.
"Під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури розпочато фіксацію наслідків військового злочину, скоєного представниками держави-агресора. Прокурори спільно зі слідчими документують руйнування цивільної інфраструктури, факти загибелі та травмування мирного населення", - йдеться в повідомленні.
4-річна дівчинка залишилася без мами
ЗМІ повідомляють про те, що військовий кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір особисто врятував дівчинку з палаючого будинку. Їй всього 4 роки. Дівчинка була в квартирі разом з мамою і вітчимом. Після вибуху вогонь миттєво охопив квартиру. У живих залишилася тільки дівчинка.
Мар'ян Кушнір після удару взяв з собою тільки тактичний рюкзак, з яким їздив у найгарячіші точки. Він взяв дівчинку на руки і виніс з охопленої вогнем квартири.
Зараз дитина перебуває зі своїм рідним батьком і старшим братом - сином загиблої жінки.
РФ готується до масового обстрілу - попередження моніторів
За даними моніторингових каналів, країна-агресор РФ готується до нанесення масованого ракетно-дронового удару по Україні. Атаку можна чекати ближче до вихідних, або на початку наступного календарного тижня.
Уточнюється, що на вихідних температура повітря знову опуститься до близько -20 градусів. Цілі ймовірного обстрілу РФ - енергетична і газова інфраструктура України. Українців попередили про те, що атака може бути проведена в два етапи в різні дні.
Атака РФ на Україну 28 січня - що відомо
Як писав Главред, в ніч на 28 січня російська окупаційна армія вдарила по ряду міст України дронами і ракетами.
У Запоріжжі загорівся житловий будинок, пошкоджено понад 100 квартир. У Київській області загинули чоловік і жінка в Білогородській громаді. У Києві вночі працювали сили ППО. По Кривому Рогу російська армія завдала балістичного удару.
В ніч на 28 січня Росія знову обстріляла Одесу. Окупанти застосували ударні безпілотники. Зафіксовано влучання БПЛА в приватний житловий будинок. У Київському районі Одеси безпілотник потрапив на територію православного монастиря. Травмовано трьох людей.
Нещодавно з'явилися подробиці про наслідки нічної атаки на Київ і область. У Голосіївському районі Києва в результаті влучання в торець житлового 17-поверхового будинку сталося незначне руйнування покрівлі та стіни технічного поверху, пошкоджено вікна верхніх поверхів. Також пошкоджено кілька припаркованих автомобілів.
