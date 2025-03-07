РФ запустила з Чорного моря майже 20 ракет: у ВМС розповіли про тактику окупантів

У ніч на 7 березня під час ракетно-дронового удару країна-агресор Росія випустила по Україні майже два десятки ракет з акваторії Чорного моря. Окупанти застосували свою звичайну тактику - ракетоносії вийшли з бухти в море, завдали удару і повернулися. Про це розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
Це вже третій випадок використання носіїв крилатих ракет від початку року.
"Один раз було в січні, один раз у лютому, і ось зараз - березневе застосування. Сказати, що вони їх активно використовують, точно не можна", - сказав Плетенчук.
Загалом загальна активність російських сил у Чорному морі цього року менша, ніж минулого. Після ракетного удару вранці в акваторії перебували три ворожі кораблі, на борту двох із них були ракети.
Ракетний удар по Україні 7 березня - останні новини
Як писав Главред, рано вранці 7 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Армія РФ запустила ракети й ударні дрони. Повідомлялося про десять бортів Ту-95 МС і зліт літака МіГ-31К - носія ракет Кинджал.
Ракетна атака тривала у два етапи: 3 години 54 хвилини - з 00:39 по 04:33. Другий етап: 1 година 3 хвилини - з 05:30 по 06:33.
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що атака була спрямована на знищення енергетичних потужностей у різних регіонах країни. Унаслідок обстрілів зазнали пошкоджень об'єкти електро- і газопостачання.
Під удар потрапила низка регіонів, а саме - Київська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Одеська, Івано-Франківська області. Про всі наслідки повітряної атаки на Україну читайте в матеріалі: Є "прильоти" і травмовані: сім областей України постраждали від атаки РФ.
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