РФ по-звірячому атакувала пенсіонерів на Донеччині: загиблих і поранених десятки

Бомба влучила прямо в місце скупчення людей – звичайних мирних мешканців, які в той момент отримували пенсії.

Удар по Яровій / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/VadymFilashkin

Що відомо:

Росія завдала авіаудару по селищу Ярова на Донеччині

Загинули понад 20 людей, ще стільки ж поранені

Росіяни скинули авіабомбу під час видачі пенсій мирним мешканцям

Російські війська завдали авіаційного удару по селищу Ярова на Донеччині. Ворожа бомба влучила прямо по мирних мешканцях у той момент, коли людям видавали пенсії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих - більше 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих", - наголосив він. відео дня

Зеленський підкреслив, що подібні удари не повинні залишатися без належної реакції міжнародної спільноти. За його словами, Росія цілеспрямовано знищує життя в Україні, але при цьому й досі уникає нових масштабних санкцій та рішучих дій з боку провідних держав світу.

"Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть", - додав президент.

Скільки загинуло людей

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що внаслідок російського авіаудару загинула щонайменше 21 людина, ще стільки ж дістали поранення.

"Росіяни атакували людей під час видачі пенсії. Це не воєнні дії — це чистий тероризм", - заявив він.

На місці трагедії працюють рятувальники, медики, поліція та представники місцевої влади. Постраждалим надають допомогу.

Також Філашкін закликав мешканців Донеччини евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

КАБ / Інфографіка: Главред

Коментар "Укрпошти"

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що серед поранених у Яровій - начальниця відділення компанії. За його словами, завдяки оперативній допомозі водія загрози її життю немає - вона вже в лікарні.

"Сьогодні в нас важкий день. Вперше країна-вбивця по-звірячому скинула КАБ на людей, які отримували пенсії на Донеччині, вбивши понад 20 осіб та поранивши інших. Мої співчуття родинам загиблих", - додав Смілянський.

Голова "Укрпошти" зазначив, що від початку війни у компаніх постійно змінювали процедури безпеки. Автівка "Укрпошти" стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченою. Проте, як припуслив Смілянський, хтось здав координати.

Також він додав, що "Укрпошта" домовилася з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні, щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами.

РФ модернішувала БпЛА

Російські безпілотники в ніч на 7 вересня прорвали одну з найпотужніших зон протиповітряної оборони в центрі Києва, проте ворогові не варто надто радіти. Таку оцінку дав генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, заступник голови СБУ у 2014–2015 роках та директор Агентства з реформування сектору безпеки, в ефірі "Еспресо".

За його словами, росіяни випробовували модернізовані безпілотники, які відрізняються від старих "шахедів" і "Гераней" швидкістю, висотою польоту та технологіями. Також вони частково можуть обходити українські сили ППО.

"Я б не дуже тішився на місці ворога, що їм все вдалося. Я думаю, що це одномоментна така річ", - підкреслив генерал-майор.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 вересня окупанти атакували Київ ударними дронами та ракетою "Іскандер". Один з ударів було завдано прямо по будівлі Кабінету міністрів України.

За даними Уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, бойова частина ракети, яка влучила у Кабмін, не спрацювала. Ракета містила компоненти з США, Європи, Білорусі та РФ.

Крім цього, Росія знову готує удари по українській енергетиці, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки. Він наголосив на важливості захисту критичної інфраструктури, стабільності енергосистеми та забезпеченні громад надійним зв’язком.

Читайте також:

Про персону: Вадим Філашкін Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

