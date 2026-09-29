Росія завдала удару по Києву балістичними ракетами: що відомо про наслідки атаки

Коротко:
- Росія атакувала Київ балістичними ракетами та дронами в ніч на 29 вересня
- Зафіксовано пошкодження будівель у трьох районах столиці
- У Голосіївському районі сталася пожежа на даху будинку
У ніч на 29 вересня країна-агресор Росія завдала чергового балістичного удару по Києву. Також вночі столицю атакували реактивними дронами. Про наслідки ворожої атаки розповіли місцеві влади.
Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу через ракетну загрозу о 01:15. Повідомлялося про рух швидкісної цілі в напрямку столиці. Мешканців міста закликали сховатися в укриття. Пізніше в місті пролунала серія вибухів.
О 01:57 у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в Солом’янському районі наслідки атаки зафіксували у двох місцях. На одній локації уламки впали на відкриту територію, на іншій внаслідок удару пошкоджено нежитлову будівлю.
Крім того, у Печерському районі, за попередніми даними, загорілася нежитлова будівля.
Інформацію про постраждалих з’ясовують, повідомили в КГВА.
О 2:02 було оголошено про зняття небезпеки застосування балістичної зброї.
О 04:39 було оголошено повітряну тривогу через загрозу з боку дронів.
Згодом стало відомо, що в Печерському районі пошкоджено 3-поверхову нежитлову будівлю.
У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків на 5-поверховий житловий будинок сталося загоряння на даху.
У Солом’янському районі уламки впали на територію приватного житлового будинку.
Наслідки атаки на Київщину
На Київщині двох людей врятовано після російської атаки, повідомили в ДСНС.
У Бучанському районі внаслідок удару безпілотника загорівся приватний житловий будинок і покрівля сусіднього.
Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 300 кв. м.
Постраждалі госпіталізовані.
Чи існує загроза удару "Орєшніком" по Україні
Як писав Главред, країна-агресор Росія обмежує повітряний простір над полігоном "Капустін Яр" з 28 вересня по 3 жовтня. Про це повідомляє FAA (Федеральне авіаційне управління США).
Обмеження діятимуть щодня з 09:00 до 19:00 за київським часом.
Офіційна причина їхнього введення поки що невідома, але зазвичай вони пов’язані з проведенням випробувань зброї або запусками "Орєшніка".
Варто зазначити, що закриття повітряного простору над полігоном не означає підготовку удару по Україні.
Атаки РФ на Київ - новини
Як писав Главред, Росія вдень 28 вересня атакувала Київ безпілотниками. В результаті атаки в центрі столиці було зафіксовано падіння БПЛА на будівлю Національної академії наук України.
Заступник голови Національної академії наук України Володимир Горбулін постраждав внаслідок російського удару по будівлі Академії наук у Києві. Його особиста помічниця Наталія, за попередніми даними, загинула.
Ще один російський удар припав на центр столиці, а саме - на будівлю медичного закладу.
Вранці в понеділок, 28 вересня, у Києві було оголошено "жовтий" рівень небезпеки через загрозу з боку дронів. У місті пролунали вибухи. В Оболонському районі БПЛА влучив у АЗС і спричинив пожежу.
В результаті нічної російської атаки на Київ 26 вересня було пошкоджено супермаркет Auchan "Біличі", розташований у ТРЦ Lavina Mall. Магазин поки що тимчасово не працює.
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Про джерело: ДСНС
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