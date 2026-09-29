Росія завдала удару по Києву балістичними ракетами: що відомо про наслідки атаки

Вночі столицю також атакували дрони.

https://glavred.net/war/rf-udarila-po-kievu-ballistikoy-chto-izvestno-o-posledstviyah-ataki-10800011.html Посилання скопійоване

Наслідки атаки на Київську область / Колаж: Главред, фото: ДСНС ​ ​

Коротко:

Росія атакувала Київ балістичними ракетами та дронами в ніч на 29 вересня

Зафіксовано пошкодження будівель у трьох районах столиці

У Голосіївському районі сталася пожежа на даху будинку

У ніч на 29 вересня країна-агресор Росія завдала чергового балістичного удару по Києву. Також вночі столицю атакували реактивними дронами. Про наслідки ворожої атаки розповіли місцеві влади.

Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу через ракетну загрозу о 01:15. Повідомлялося про рух швидкісної цілі в напрямку столиці. Мешканців міста закликали сховатися в укриття. Пізніше в місті пролунала серія вибухів.

відео дня

О 01:57 у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в Солом’янському районі наслідки атаки зафіксували у двох місцях. На одній локації уламки впали на відкриту територію, на іншій внаслідок удару пошкоджено нежитлову будівлю.

Крім того, у Печерському районі, за попередніми даними, загорілася нежитлова будівля.

Інформацію про постраждалих з’ясовують, повідомили в КГВА.

О 2:02 було оголошено про зняття небезпеки застосування балістичної зброї.

О 04:39 було оголошено повітряну тривогу через загрозу з боку дронів.

Згодом стало відомо, що в Печерському районі пошкоджено 3-поверхову нежитлову будівлю.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків на 5-поверховий житловий будинок сталося загоряння на даху.

У Солом’янському районі уламки впали на територію приватного житлового будинку.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Наслідки атаки на Київщину

На Київщині двох людей врятовано після російської атаки, повідомили в ДСНС.

У Бучанському районі внаслідок удару безпілотника загорівся приватний житловий будинок і покрівля сусіднього.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 300 кв. м.

Постраждалі госпіталізовані.

Чи існує загроза удару "Орєшніком" по Україні

Як писав Главред, країна-агресор Росія обмежує повітряний простір над полігоном "Капустін Яр" з 28 вересня по 3 жовтня. Про це повідомляє FAA (Федеральне авіаційне управління США).

Обмеження діятимуть щодня з 09:00 до 19:00 за київським часом.

Офіційна причина їхнього введення поки що невідома, але зазвичай вони пов’язані з проведенням випробувань зброї або запусками "Орєшніка".

Варто зазначити, що закриття повітряного простору над полігоном не означає підготовку удару по Україні.

​ "Орєшнік" / Інфографіка: Главред ​

Атаки РФ на Київ - новини

Як писав Главред, Росія вдень 28 вересня атакувала Київ безпілотниками. В результаті атаки в центрі столиці було зафіксовано падіння БПЛА на будівлю Національної академії наук України.

Заступник голови Національної академії наук України Володимир Горбулін постраждав внаслідок російського удару по будівлі Академії наук у Києві. Його особиста помічниця Наталія, за попередніми даними, загинула.

Ще один російський удар припав на центр столиці, а саме - на будівлю медичного закладу.

Вранці в понеділок, 28 вересня, у Києві було оголошено "жовтий" рівень небезпеки через загрозу з боку дронів. У місті пролунали вибухи. В Оболонському районі БПЛА влучив у АЗС і спричинив пожежу.

В результаті нічної російської атаки на Київ 26 вересня було пошкоджено супермаркет Auchan "Біличі", розташований у ТРЦ Lavina Mall. Магазин поки що тимчасово не працює.

Інші новини:

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред