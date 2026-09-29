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Росія заблокувала "зернове перемир’я", ситуація критична: подробиці

Анна Ярославська
29 вересня 2026, 08:02
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Усі можливі раунди переговорів уже вичерпано, а альтернативні маршрути здатні забезпечити щонайбільше половину необхідних обсягів вивезення зерна.
Зерно, угода щодо зерна
Україна не бачить шансів на перемир’я в Чорному морі / Колаж: Главред, фото: Facebook/oleksandr.kubrakov, УНІАН

Головне:

  • Зернового перемир’я в Чорному морі найближчим часом не буде
  • Москва відхилила всі пропозиції країн-посередників
  • Під загрозою - вивезення 30 млн тонн агропродукції

Україна не очікує припинення вогню в Чорному морі, яке б розблокувало експорт зерна, у найближчі місяці - Росія відхилила всі пропозиції, які передавали Києву країни-посередники. Атаки на портову інфраструктуру різко обмежили здатність країни вивозити продукцію, яка має критичне значення для світового продовольчого ринку. Про це в інтерв’ю в Брюсселі заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький, який того ж дня мав проінформувати колег із ЄС про стан справ, повідомляє Bloomberg.

"На жаль, важко уявити будь-які можливі рішення цього питання в найближчі місяці. Ми маємо реально готуватися до того, що ситуація залишиться такою ж критичною, як зараз", - сказав Висоцький.

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За його словами, дипломатичний ресурс на даний момент вичерпано: усі можливі формати переговорів уже випробувано, але жоден із них не дав результату.

Публічна риторика учасників процесу при цьому залишається обнадійливою. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган минулого тижня повідомив, що отримав від Володимира Зеленського схвальну реакцію на зусилля щодо відновлення морського коридору.

Глава Кремля Володимир Путін у п’ятницю заявив, що пропозиції Києва щодо деескалації досі на столі, але пов’язав їх із російськими ударами у відповідь і додав, що рішення Москва ухвалюватиме, виходячи з власних інтересів.

30 мільйонів тонн можуть не дістатися до покупця

Разом Україна та Росія забезпечують понад чверть світових поставок пшениці, тому обстріли портів з липня порушили ланцюги поставок і підштовхнули ціни на зерно вгору. Очікування переговорів про обмежене перемир’я або мораторій на удари дещо охолодили ринок цього місяця.

Наразі обхідні маршрути покривають 45 % обсягів, які потрібно вивезти. Максимальна пропускна здатність таких коридорів, за оцінками міністерства, - близько половини всієї аграрної продукції, і це означає, що в поточному маркетинговому році ризикують залишитися невивезеними приблизно 30 млн тонн товарів.

Брюссель відмовив у фінансуванні для аграріїв

Окремим напрямком для Києва стали спроби отримати від ЄС адресну підтримку сектору понад ту фінансову допомогу, яку блок уже надає. Єврокомісія відхилила запит на 220 млн євро ($250 млн) для фермерів разом із механізмом підтримки їхньої ліквідності - натомість ці кошти надасть пільговий кредит Світового банку на $250 млн.

"Це більш-менш дасть нам можливість вижити до нового року. Але вже зараз треба думати, що буде навесні після нового року, бо ситуація залишається критичною", - підкреслив міністр.

Ще один інструмент, на який розраховує Київ, - торговельні преференції. У серпні Україна попросила збільшити безмитні квоти ЄС на 2027 рік для біоетанолу та цукру, тобто продукції, якої не вистачає самому блоку. Якщо цей крок пройде без ускладнень, країна проситиме розширити квоти й на інші аграрні товари.

Єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Хансен раніше цього місяця в інтерв’ю зазначав, що ЄС розглядає всі можливі напрямки для підтримки українського зернового експорту.

Енергетичне перемир’я - новини

Як писав Главред, Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією за однієї умови - припинення ударів по електромережах, системах опалення та водопостачання. Пропозицію Києва російській стороні передадуть Сполучені Штати.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна припинить удари по російській енергетиці лише за умови, що Сполучені Штати забезпечать дієвий механізм контролю за тим, щоб країна-агресор Росія не завдавала ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури.

Кремль висунув дві умови для можливого енергетичного перемир’я з Україною.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що країна-агресор Росія підготувала два детальні документи щодо зимової кампанії проти енергетики України, в яких визначено конкретні об’єкти, кількість і типи озброєння для їхнього ураження. Окремі плани передбачені для Києва, Харкова, Одеси та інших великих міст.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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