За блокаду можуть нести відповідальність військовослужбовці зі 126-ї окремої бригади берегової оборони ЧФ РФ та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

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ЗМІ з’ясували, хто з російських військових може бути причетний до блокади Олешок / колаж: "Главред", фото: скріншот

Російські підрозділи, які можуть бути причетні до блокади Олешок:

126-та бригада берегової оборони

331-й парашутно-десантний полк

Журналісти встановили російські підрозділи та їхніх командирів, які, ймовірно, можуть бути пов’язані з блокадою окупованих Олешок у Херсонській області та гуманітарною катастрофою в місті.

Як йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо", відповідальність за ділянку фронту в районі Олешок може лежати, зокрема, на військовослужбовцях 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

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126-та бригада берегової оборони

126-та окрема бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії була створена у 2014 році. До її складу увійшли колишні військовослужбовці української 36-ї бригади берегової оборони, які після анексії Криму перейшли на бік РФ. Підрозділ дислокується в селі Перевальне.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року військовослужбовці бригади брали участь у бойових діях у Херсонській області, зокрема в боях за Вознесенськ. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, до середини квітня того ж року підрозділ втратив до 75% особового складу.

Наразі 126-та бригада продовжує брати участь у бойових діях на Херсонському напрямку у складі російського угруповання військ "Дніпро".

Станом на травень 2025 року підрозділом командував полковник Олег Александров. До цього він очолював 17-й танковий полк 70-ї дивізії РФ, який також займав позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Журналісти "Слідство.Інфо" з’ясували, що військовослужбовці 126-ї бригади під командуванням Александрова повідомляли про нестачу техніки та проблеми з евакуацією. Крім того, вони зверталися з проханнями провести комплексну інспекцію та кадровий аудит керівництва військової частини.

При цьому незалежний OSINT-проєкт "Командири провалу" наразі вказує 43-річного Костянтина Кочеткова як командира 126-ї бригади.

331-й парашутно-десантний полк

Ще одним російським підрозділом, який, за даними журналістів, контролює ситуацію в районі Олешок, є 331-й парашутно-десантний полк. Він входить до складу 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ, дислокованої в Костромській області.

У "Слідство.Інфо" називають 331-й полк одним з елітних підрозділів російських ВДВ. За даними журналістів, його військовослужбовці брали участь у розстрілі українських військових, які намагалися вийти з оточення під Іловайськом у 2014 році так званим "зеленим коридором".

Після початку повномасштабної війни підрозділ брав участь у наступі російських військ у Київській області. Згодом його військовослужбовці воювали на Сватівсько-Кременському та Бахмутському напрямках, а також брали участь у боях за Часів Яр.

Наразі, за даними журналістів, військовослужбовці 331-го полку перебувають на окупованій території Херсонської області, зокрема в районі Олешківської громади.

Як заявляв губернатор Костромської області РФ Сергій Ситников, командиром 331-го полку є 40-річний Олег Морозов, відомий під позивним "Холод". На цю посаду його призначили в серпні минулого року.

До цього Морозов був начальником штабу та заступником командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, дислокованої в Приморському краї. Цей підрозділ брав участь у боях за Журавку в Сумській області, про що Морозов розповідав російським ЗМІ.

Голод в окупованих Олешках - що відомо

Мешканці окупованих Олешок, розташованих приблизно за 9 км від Херсона, фактично опинилися відрізаними від зовнішнього світу. У місті бракує продуктів і медичної допомоги, а також відсутні базові умови для нормального життя.

Після російської окупації та підриву Каховської ГЕС в Олешках немає електроенергії, газу та питної води. Ситуацію ускладнює те, що дороги та під’їзди до міста заміновані. Крім того, територія регулярно зазнає атак безпілотників та обстрілів, через що будь-яке пересування залишається небезпечним.

У результаті евакуація місцевих мешканців та доставка гуманітарної допомоги до міста практично неможливі.

За орієнтовними оцінками волонтерів, у самих Олешках може залишатися до 1,5 тисячі осіб, зокрема близько 40 дітей. Ще приблизно 4 тисячі мешканців, серед яких близько 150 дітей, перебувають у населених пунктах Олешківської громади.

Днями в Олешки в ході унікальної операції ЗСУ вдалося доставити близько 4 тис. кг продовольства населенню.

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