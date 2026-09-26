Окупанти завдали удару по "Ашану" у ТРЦ Lavina Mall у Києві: що відомо

Коротко:
- У Києві під час нічної атаки пошкоджено Auchan у ТРЦ Lavina Mall
- За даними компанії, серед співробітників ніхто не постраждав
- Магазин тимчасово закрили до закінчення відновлювальних робіт
У результаті нічної російської атаки на Київ 26 вересня було пошкоджено супермаркет Auchan "Беличи", розташований у ТРЦ Lavina Mall. Магазин поки що тимчасово не працює.
Про наслідки атаки повідомили в Auchan.
У компанії зазначили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.
"Поки що магазин тимчасово не працюватиме - до завершення оцінки його стану та проведення необхідних відновлювальних робіт", - йдеться в повідомленні.
Кадри наслідків атаки дивіться за посиланням.
Атаки на Київ - новини
Як писав Главред, у ніч на 26 вересня російська окупаційна армія атакувала дронами Київ, Харків та Запоріжжя ударними безпілотниками. У результаті атаки зафіксовано руйнування та пожежі. Є жертви та постраждалі.
Станом на 10:00 внаслідок атаки РФ на столицю 26 вересня постраждали 5 осіб.
Київська міська військова адміністрація вранці 25 вересня повідомила про влучання БПЛА у багатоповерховий будинок на Печерську. У результаті атаки БПЛА загинув 14-річний підліток, ще 20 осіб отримали поранення.
Російські війська вранці 25 вересня атакували Запоріжжя - є влучання в об’єкти міста, під ударом опинилися два медичні заклади, в одному з них спалахнула пожежа. Попередньо, поранення отримав один чоловік.
Вдень 25 вересня в Солом'янському районі Києва російський БПЛА влучив в офісну будівлю. В результаті атаки є загиблі та постраждалі.
РФ готує нову тактику ударів взимку: експерт
З настанням холодів країна-агресор РФ переключить увагу на удари по енергетичних об'єктах. Це триває вже чотири роки поспіль, і наступна зима не стане винятком. За прогнозом військового експерта Олега Жданова, атаки можуть торкнутися ще однієї сфери - комунальної інфраструктури міст.
У коментарі ТСН Жданов зазначив, що масштаб одноразових атак суттєво зменшився порівняно з попередніми роками.
Замість поодиноких масованих ударів ворог перейшов до іншої моделі тиску.
"Натомість вони змінили тактику. І, бачите, сьогодні атака на нашу країну триває в режимі нон-стоп. Тобто безперервна атака, тривога в деяких містах", - зазначив він.
Найбільше це відчувають мешканці столиці та області - там ворог, за словами експерта, застосовує особливий підхід.
"Вони намагаються постійно тримати тривогу. Особливо Київ, Київська область. І навіть сьогодні Російська Федерація використовує хмарну погоду", - розповів військовий експерт.
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Про персону: Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.
З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.
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