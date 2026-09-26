РФ атакувала дронами Київ, Харків та Запоріжжя: горять будинки та авто, є жертви

У Запоріжжі з-під завалів витягли тіла двох загиблих жінок.

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Наслідки атаки РФ на Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

Коротко:

У Києві падіння уламків БПЛА спричинило пожежу в офісній будівлі

Удари по Запоріжжю зруйнували житловий будинок і пошкодили міський ринок

У Харкові - четверо постраждалих

У ніч на 26 вересня російська окупаційна армія атакувала дронами Київ, Харків та Запоріжжя ударними безпілотниками. У результаті атаки зафіксовано руйнування та пожежі. Є жертви та постраждалі.

Обстріл Києва

У столиці України неодноразово оголошували повітряну тривогу через застосування дронів та їхню фіксацію над містом. Наслідки зафіксовано у двох районах - Солом’янському та Оболонському.

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У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в Солом’янському районі загорілася офісна будівля внаслідок падіння дрона, а в іншому місці уламки впали на відкритій території.

Крім того, уламки впали на відкритій території в Оболонському районі.

О 06:36 у КМВА повідомили, що в Солом’янському районі зафіксовано влучання безпілотника між п’ятиповерховим будинком і торговим закладом.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки РФ на столицю.

У Дарницькому районі - пожежа на території поруч зі складськими приміщеннями. Пожежу ліквідовано.

В Оболонському районі уламки впали поруч із житловим будинком. Пошкоджено та вибито вікна. Руйнувань та загоряння в будинку немає.

У Солом‘янському районі внаслідок падіння БПЛА сталося загоряння покрівлі офісної будівлі. Загоряння ліквідовано. Також у Солом’янському районі гасять пожежу та триває пошуково-рятувальна операція у 5-поверховому житловому будинку. Там виявили 4 постраждалих.

У Святошинському районі внаслідок падіння БПЛА на територію ТРЦ сталося загоряння та руйнування одного з магазинів. Пожежу було ліквідовано.

Обстріл Харкова

Вночі ударні дрони атакували також Харків. Щонайменше два удари зафіксовано в Київському районі, а також "приліт" у Салтівському.

"Попередньо, у Салтівському районі зафіксовано влучання поблизу нежитлових будівель. Також пошкоджено автомобілі, частина з них горить", - написав мер Терехов.

За останніми даними, у Харкові 4 постраждалих.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Оновлено. У ДСНС України повідомили, що чотири людини постраждали внаслідок нічної атаки дронів на Харків та передмістя.

Російські БпЛА вдарили по Київському та Салтівському районам міста.

Спалахнули 3 пожежі: горів 2-поверховий житловий будинок, машина та залишки раніше пошкодженої будівлі. Пошкодження отримали житлові будинки, навчальний заклад та автомобілі. Четверо мешканців постраждали. Рятувальники ліквідували всі спалахи, психологи ДСНС працювали з людьми на місці.

Обстріл Запоріжжя

Росія завдала кілька ударів по Запоріжжю. Про наслідки атаки розповів виконувач обов’язків голови Запорізької ОДА Михайло Семікін.

В одному з приватних будинків - пожежа.

"Рятувальники розбирають завали зруйнованого будинку. Шукають двох людей, які можуть перебувати під ними", - написав Семікін .

Пізніше стало відомо, що з-під завалів витягли тіла двох загиблих жінок.

"Сьогодні в Запоріжжі ми втратили двох жінок - Людмилу та Василіну. Вони загинули під завалами будинку після російського удару. Росіяни відібрали у чоловіка дружину і матір, у його трирічного сина Артема – маму і бабусю", – додав виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА.

Також під удар потрапив один із ринків міста.

За даними ДСНС, внаслідок атаки безпілотників азагинули дві жінки, постраждали 38-річний чоловік та 3-річний хлопчик. Кількість постраждалих уточнюється.

"Зруйновано приватний будинок, пошкоджено житлові будинки, торговельні приміщення, автомобілі та фасад навчального закладу. Виникли пожежі",. - йдеться у повідомленні.

Рятувальники деблокували тіла загиблих з-під завалів та ліквідували пожежі. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, мер Києва Віталій Кличко повідомив про атаку російських дронів і ракет у ніч на 25 вересня. Удар по Києву призвів до пошкодження будівель у Солом’янському та Подільському районах.

Київська міська військова адміністрація вранці повідомила про влучання БПЛА у багатоповерхову будівлю на Печерську. В результаті атаки БПЛА загинув 14-річний підліток, ще 20 осіб отримали поранення.

Російські війська вранці 25 вересня атакували Запоріжжя - є влучання в об’єкти міста, під ударом опинилися два медичні заклади, в одному з них спалахнула пожежа. За попередніми даними, поранення отримав один чоловік.

Вдень 25 вересня в Солом’янському районі Києва російський БПЛА влучив в офісну будівлю. В результаті атаки є загиблі та постраждалі.

Росіяни завдали удару по овочесховищу в Харківській області. Загинули шестеро працівників агропідприємства - у момент атаки вони сортували овочі. Троє з 12 поранених перебувають у важкому стані.

У ніч на 24 вересня в Києві пролунали вибухи. Армія РФ атакувала столицю України балістичними ракетами та дронами. Двоє людей загинули та щонайменше шестеро отримали поранення в результаті нічного удару. Четверо постраждалих госпіталізовано, двоє з них - у важкому стані.

Наслідки зафіксували одразу в п’яти районах міста - Святошинському, Подільському, Соломенському, Дніпровському та Дарницькому.

Рано вранці 23 вересня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У столиці було чутно звуки вибухів. Місцева влада розповіла про наслідки атаки РФ.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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