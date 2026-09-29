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Головком Драпатий розпочав ревізію офіцерів Генштабу: кого можуть відправити у війська

Віталій Кірсанов
29 вересня 2026, 10:55
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Пріоритет при подальшому формуванні штабу матимуть військовослужбовці з практичним бойовим досвідом.
Головнокомандувач Драпатий розпочав перевірку офіцерів Генштабу
Головнокомандувач Драпатий розпочав перевірку офіцерів Генштабу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Одним із перших рішень став кадровий перегляд
  • Проведення перевірки не означає автоматичного звільнення всіх офіцерів

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий ініціював перевірку офіцерського складу Генерального штабу Збройних сил України. У пріоритеті при подальшому формуванні штабу будуть військовослужбовці з практичним бойовим досвідом. Про це 29 вересня повідомила "Українська правда" з посиланням на одного з офіцерів Генштабу.

За словами співрозмовника видання, 28 вересня Драпатий особисто провів зустріч із керівниками всіх структурних підрозділів Генштабу. Під час наради головнокомандувач окреслив основні завдання та підходи до подальших змін.

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"Главком досить чітко пояснив, чого від них очікує. Основний посил такий: якщо від військ вимагаємо змінюватися, то починати треба з себе", - розповів офіцер.

Одним із перших рішень став кадровий перегляд. До 2 жовтня керівники мають надати відомості про офіцерів і генералів Генштабу, які з початку повномасштабного вторгнення не набували практичного досвіду виконання бойових завдань у складі угруповань на рівнях від батальйону до бригади, корпусу або угруповання військ.

При цьому відсутність бойового досвіду сама по собі не розглядається як ознака непрофесіоналізму. Однак, як зазначив співрозмовник "Української правди", під час війни стратегічний штаб повинен зберігати безпосередній зв’язок із реальною ситуацією на фронті.

"Генеральний штаб має бути сервісом для військ і надавати їм рішення, які допомагають воювати ефективніше", - підкреслив він.

Проведення ревізії не означає автоматичного звільнення всіх офіцерів, які не мають бойового досвіду. За словами співрозмовника видання, частину таких військовослужбовців можуть направити безпосередньо до військ. Їхні місця в Генштабі планують зайняти офіцерами, які мають актуальний досвід участі в бойових діях.

Крім того, до 2 жовтня військовослужбовці, які мають підстави для звільнення зі служби та виходу на пенсію, повинні визначитися зі своїм подальшим майбутнім.

За інформацією джерела, кадрові зміни вже викликали певний опір серед частини офіцерів. Деякі військовослужбовці намагаються уникнути можливого переведення до військ, використовуючи різні канали або звертаючись до начальника Генерального штабу.

Михайло Драпатий 2026 НОВА ІНФОГРАФІКА
Михайло Драпатий / Інфографіка: Главред

Останні рішення Драпатого

Раніше Михайло Драпатий скасував понад 30 старих наказів Генштабу ЗСУ. Серед скасованих наказів - застарілі програми підготовки, курси стрільби, концепції фізпідготовки та десятки проміжних документів про внесення змін до бази ЗСУ.

Команда Драпатого взяла на озброєння рекомендації Офісу омбудсмена щодо зміни підходів до мобілізації. Про це заявив уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, під час робочої зустрічі з представниками команди головнокомандувача всі зауваження та рекомендації щодо зміни підходів до мобілізації були оперативно прийняті до розгляду.

У серпні Михайло Драпатий доповів президенту України Володимиру Зеленському про стан справ на фронті. За його словами, у центрі уваги перебувають питання захисту Константинівки, Слов’янська та Донецької області загалом.

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Про особу - Михайло Драпатий

Михайло Драпатий - український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України - головнокомандувач ЗСУ. Раніше командувач угрупованням Об’єднаних сил (2025 - 2026), командувач Сухопутних військ ЗСУ (2024 - 2025). Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016–2019). Заступник начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024 року). Голова оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" (з вересня по листопад 2024), голова оперативного угруповання військ "Харків" (з травня по вересень 2024). Кавалер орденів Богдана Хмельницького та "Народний герой України", пише Вікіпедія.

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