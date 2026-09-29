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Постраждали житлові будинки, ліцей та притулок: РФ завдала удару по Одещині, є поранені

Анна Ярославська
29 вересня 2026, 10:21
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Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.
Наслідки атаки на Одеську область
Наслідки атаки на Одеську область / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Одеська ОДА

Коротко:

  • Вісім постраждалих внаслідок ударів по Одещині
  • Пошкоджено гімназію, гуртожиток та притулок для тварин
  • Знищено три вантажівки, ще вісім - пошкоджено

Вісім осіб отримали поранення внаслідок російських ударів по Одеській області - вогонь охопив житлові будинки, виробниче підприємство та притулок для тварин. Про це повідомляє ДСНС України.

Під ворожі удари потрапили як житлові будинки, так і освітня та логістична сфери.

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"Пошкоджено житлові будинки та притулок для тварин, виникли пожежі. Також руйнувань зазнали виробниче підприємство, складські приміщення, гімназія, гуртожиток, легкові та вантажні автомобілі. Усі пожежі рятувальники ліквідували", - зазначили у відомстві.

Окремою проблемою для аварійних бригад стала ситуація з безпекою: роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Тривають роботи з ліквідації наслідків. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що вночі та вранці окупанти атакували інфраструктуру. Виникла пожежа, яку оперативно загасили.

"Тривають роботи з ліквідації наслідків у багатоповерхівці, яка постраждала від вчорашнього удару. Вибуховою хвилею пошкоджено скління сусідніх будинків та одного з навчальних закладів. У результаті вчорашньої атаки травмувалися шестеро людей. Двоє з них залишаються в лікарні", - сказав Лисак.

За його словами, внаслідок ворожої атаки на інфраструктуру знищено три вантажні автомобілі, ще вісім - отримали пошкодження.

  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ДСНС, Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ДСНС, Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ДСНС, Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ДСНС, Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ДСНС, Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ДСНС, Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ДСНС, Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ДСНС, Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ДСНС, Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ДСНС, Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ДСНС, Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ДСНС, Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ДСНС, Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ДСНС, Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: ДСНС, Одеська ОВА

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у вівторок, що внаслідок ворожих ударів зазнало руйнувань цивільне підприємство. Постраждали 6 осіб.

"В результаті ворожих ударів пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, ліцей, притулок для тварин, приватний житловий будинок, легкові та вантажні автомобілі. Ще двоє людей постраждали. У кількох місцях виникли пожежі. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - написав Кіпер.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, у ніч на 29 вересня країна-агресор Росія завдала чергового балістичного удару по Києву. Також вночі столицю атакували реактивними дронами. Зафіксовано пошкодження будівель у трьох районах столиці.

Вдень 28 вересня Росія атакувала Київ безпілотниками. У результаті атаки в центрі столиці було зафіксовано падіння БПЛА на будівлю Національної академії наук України.

Заступник голови Національної академії наук України Володимир Горбулін постраждав у результаті російського удару по будівлі Академії наук у Києві. Його особиста помічниця Наталія, за попередніми даними, загинула.

Ще один російський удар припав на центр столиці, а саме - на будівлю медичного закладу.

Також вдень 28 вересня армія РФ атакувала Дніпро безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинули 3 людини, ще 12 отримали травми.

У ніч на 28 вересня російська армія завдала подвійного удару КАБами по двох районах Харкова. Один із "прильотів" припав на багатоквартирний будинок у Салтівському районі. Постраждали понад 20 осіб. Також наслідки зафіксовано в Київському районі.

РФ накопичує ракети для нового удару - Bloomberg

В останні тижні Росія змінила характер повітряних атак на Україну: кількість застосовуваних балістичних ракет помітно зменшилася, тоді як використання реактивних безпілотників, навпаки, збільшилося.

Як повідомляє Bloomberg, така динаміка може свідчити про прагнення Москви зберегти частину найпотужніших ракет для можливих масштабних атак у зимовий період.

Балістичні ракети становлять серйозну загрозу для української інфраструктури завдяки високій швидкості та значній руйнівній силі.

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Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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