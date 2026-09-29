"Далі буде": Сили оборони вразили важливі об'єкти окупантів на ТОТ

У Генштабі наголосили, що удари по ключових військових об’єктах російських військ тривають.

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Сили оборони завдали удару по важливих об’єктах окупантів на ВОТ / колаж: "Главред", фото: Міноборони РФ, t.me/GeneralStaffZSU

Коротко:

У Мангуші знищено радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста"

У Кирносі та Новоайдарі уражено пункти управління безпілотниками

Українські військові завдали ударів по кількох важливих військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях України. Атаки відбулися 28 і 29 вересня. Про це у вівторок, 29 вересня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у Мангуші Донецької області українські захисники вразили радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста". Такі комплекси призначені для виявлення повітряних цілей, зокрема тих, що летять на гранично малих висотах, та передачі відповідної інформації засобам протиповітряної оборони.

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Крім того, у Кирносі та Новоайдарі Луганської області було уражено пункти управління безпілотниками російських військ.

Ще кілька ударів припали на склади боєприпасів окупантів. Їх зафіксували у Дружному Луганської області, Новогорівці Харківської області та Качкарському Донецької області.

У Комиш-Зорі Запорізької області українські військові також вразили склад матеріально-технічних засобів російських підрозділів.

У Генштабі наголосили, що удари по ключових військових об’єктах російських військ тривають.

"Робота щодо ключових військових цілей російських окупантів триває. Далі буде!" - заявили в Генштабі.

Коли Україна може почати застосовувати власну балістичну зброю

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що Україна готує нові способи тиску на Росію, зокрема удари по її енергетичному сектору.

За його словами, до кінця 2026 року українська сторона також може почати застосовувати власну балістичну зброю на території РФ.

"Взагалі-то про сюрпризи говорити не варто, бо сюрпризу не вийде. Але те, що ми розробляємо балістичну зброю, відомо. Сподіваюся, що до кінця 2026 року ми почнемо застосовувати власну балістичну зброю на території Росії. Гадаю, що ми також зможемо розширити застосування наших крилатих ракет "Фламінго" та "Нептун" на території РФ", - наголосив він.

Атаки на території РФ - новини за темою

У ніч на 25 вересня Сили оборони завдали ударів по трьох підприємствах у Росії, задіяних у виробництві ракет, а також по двох нафтопереробних заводах і радіолокаційних станціях армії РФ. Серед цілей - "НПП Завод Іскра" в Ульяновську, що входить до концерну ВКО "Алмаз-Антей" і належить до військово-промислового комплексу Росії

Як писав "Главред", у ніч на 23 вересня в промисловій зоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже стало ціллю атаки безпілотників.

У ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, над містом піднявся густий чорний дим.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України – головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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