Кличко зважився на терміновий фінансовий крок щодо спадщини Панеттьєрі

Володимир Кличко наголошує на терміновості свого рішення.

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Хайден Паннеттьєрі та Володимир Кличко мають спільну доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Паннеттьєрі, Володимир Кличко

Коротко:

Що зробив Кличко

Чому він так поспішає

Колишній партнер актриси Хайден Панеттьєрі - Володимир Кличко - вжив термінових юридичних заходів після її смерті.

Як повідомляє People, він подав до суду клопотання про тимчасову опіку над майном їхньої спільної доньки Каї.

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Мова йде не про саму дівчинку, а про контроль над спадщиною: Кая є єдиною спадкоємицею актриси, і Кличко хоче офіційно управляти її активами, щоб захистити їх від можливих ризиків.

Як виглядає дочка Хайден Панеттьєрі та Володимира Кличка / фото: twitter.com, Хайден Панеттьєрі

Згідно з судовими документами, він наполягає на терміновості ухвалення рішення. Кличко побоюється, що без офіційного представника частина майна може бути втрачена, пошкоджена або незаконно привласнена до завершення всіх процедур.

Також зазначається, що після смерті актриси до її будинку отримували доступ сторонні особи, а деякі речі - зокрема особисті предмети та прикраси - могли зникнути або залишаються неврахованими.

Відомо, що 11-річна Кайя вже багато років живе з батьком: після розставання з Панеттьєрі у 2018 році саме Кличко отримав фактичну опіку над дитиною.

Зараз колишній чемпіон світу прагне юридично закріпити право представляти інтереси доньки та зберегти її спадщину до призначення офіційного розпорядника майна.

Смерть Хайден Панеттьєрі

Панеттьєрі було знайдено без свідомості в будинку в Південній Кароліні. Медики намагалися провести реанімаційні заходи, однак врятувати її не вдалося.

Раніше актриса відкрито говорила про боротьбу із залежностями та проблемами психічного здоров’я. Ці теми вона порушувала й у своїй нещодавній книзі, де ділилася особистими переживаннями та досвідом одужання.

Причину смерті актриси Гайден Панеттьєрі офіційно оприлюднили через кілька тижнів після її загибелі. У звіті зазначено, що в організмі актриси було виявлено фентаніл та низку інших препаратів, зокрема седативні та психотропні засоби. Смерть визнано випадковою - ознак насильницького втручання не виявлено.

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Про особу: Хайден Панеттьєрі Хайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

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