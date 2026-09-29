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Папа Римський зробив заяву про війну в Україні: до чого закликав понтифік

Дар'я Пшеничник
29 вересня 2026, 09:36
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Понтифік розкритикував лідерів, які дедалі частіше згадують про ядерну зброю, і закликав Європу бути готовою поступитися заради миру.
Папа Римский
Папа Римський зробив заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Коротко:

відео дня
  • Папа закликав Росію та Україну до переговорів
  • Понтифік розкритикував риторику про ядерну зброю
  • Лев XIV виступив проти зростання військових бюджетів

Папа Римський Лев закликав Росію та Україну сісти за стіл переговорів і обговорити шляхи завершення війни, а також розкритикував національних лідерів, які, за його словами, "починають говорити про ядерну зброю та війни, що стають дедалі руйнівнішими", повідомляє Reuters.

Роль релігійної інституції в умовах затяжного збройного протистояння понтифік окреслив як прямий обов'язок тиснути на політиків обох сторін.

"Церква несе відповідальність за просування цих цінностей, постійно закликаючи лідерів – як Росії та України, так і інших країн – зібратися разом, сісти за стіл переговорів і розпочати діалог", - сказав Папа.

На його переконання, керівники держав мають шукати способи розв'язання проблем без продовження воєн, які, як він висловився, вже втратили сенс.

Гроші на озброєння замість медицини та освіти

Окремий акцент глава Католицької церкви зробив на тому, куди спрямовуються державні ресурси під час тривалих конфліктів.

"Мова йде не про політику чи її відсутність, а про те, що має лунати голос, який відстоює цінності людської гідності та важливість життя, а також можливість витрачати більше коштів на охорону здоров'я та освіту, а менше – на озброєння", - наголосив понтифік.

Заява пролунала невдовзі після його звернення до європейських лідерів, у якому він фактично запропонував їм переглянути жорсткість власних переговорних позицій.

Що Папа сказав у Меці

Виступаючи в понеділок у французькому місті Мец, Лев закликав Старий світ до компромісів заради припинення бойових дій.

"Нам потрібно… виявляти мужність у переговорах і бути готовими відмовитися від деяких позицій заради вищого блага миру", - підкреслив він.

Понтифік удруге за короткий час висловився щодо оборонних витрат Європи, які торік зросли найпомітніше з моменту завершення холодної війни.

"Ми також маємо остерігатися ілюзії, що переозброєння є відповіддю", - заявив Папа.

Папа Римський - останні новини на темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп публічно розкритикував Папу Римського Лева XIV, звинувативши його у хибному підході до міжнародної безпеки. За словами Трампа, позиція понтифіка щодо Ірану є неприйнятною.

Раніше, через чотири дні після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Кастель-Гандольфо, Папа Римський Лев XIV підтвердив, що він готовий приїхати в Україну, але труднощі пов'язані з питаннями безпеки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 липня 2025 року під час візиту до Італії провів зустріч із Папою Левом XIV. Як повідомляє сайт Святого престолу, головною темою розмови стали мирні переговори між Україною та Росією.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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