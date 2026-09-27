РФ скинула на Суми три КАБи: є загиблі, серед них - 16-річна дівчина

Внаслідок удару загинули літня жінка та 16-річна дівчина.

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Удар КАБами по Сумах / Колаж: Главред, фото: ОВА

Коротко:

РФ атакувала Суми трьома КАБами

Внаслідок удару загинули літня жінка та 16-річна дівчина

Ще п’ятеро людей постраждали, серед них 12-річна дитина

Російські війська обстріляли Суми керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинули двоє людей - літня жінка та 16-річна дівчина.

Ще п’ятеро людей постраждали, серед них одна дитина. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

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"На жаль, сьогодні внаслідок ворожого удару по Сумах загинули двоє людей. Це літня жінка та 16-річна дівчина. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, російські війська атакували місто трьома КАБами. Один із ударів стався поблизу будівлі центру підтримки сімей та дітей. Приміщення пошкоджене, однак на момент атаки відвідувачів у ньому не було.

Виконувач обов’язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що станом на зараз відомо про п’ятьох постраждалих, серед них - 12-річна дитина. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

З настанням холодів країна-агресор РФ переключить увагу на удари по енергетичних об'єктах. Це триває вже чотири роки поспіль, і наступна зима не стане винятком. За прогнозом військового експерта Олега Жданова, атаки можуть торкнутися ще однієї сфери - комунальної інфраструктури міст.

У коментарі ТСН Жданов зазначив, що масштаб одноразових атак суттєво зменшився порівняно з попередніми роками.

Замість поодиноких масованих ударів ворог перейшов до іншої моделі тиску.

"Натомість вони змінили тактику. І, бачите, сьогодні атака на нашу країну триває в режимі нон-стоп. Тобто безперервна атака, тривога в деяких містах", - зазначив він.

Найбільше це відчувають мешканці столиці та області - там ворог, за словами експерта, застосовує особливий підхід.

"Вони намагаються постійно тримати тривогу. Особливо Київ, Київська область. І навіть сьогодні Російська Федерація використовує хмарну погоду", - розповів військовий експерт.

Удари РФ по Україні - останні новини

РФ у ніч на 27 вересня атакувала Київ ударними дронами. Пожежі спалахнули у двох районах столиці, загинув чоловік. Зазначається, що у Солом’янському районі міста внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння одноповерхової будівлі СТО. Водночас за іншою адресою сталось влучання в нежитлову будівлю.

Як повідомляв Главред, троє людей загинули та ще четверо дістали поранення внаслідок російських ударів по Запорізькій області в ніч проти 27 вересня. Одна з жертв - мешканець селища Комишувате, куди прилетіло по приватній забудові.

Крім того, в результаті нічної російської атаки на Київ 26 вересня було пошкоджено супермаркет Auchan "Беличи", розташований у ТРЦ Lavina Mall. У компанії зазначили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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Про персону: Олег Григоров Олег Григоров - український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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