Є загроза нового масованого удару по Україні: коли може відбутись атака Росії

Моніторингові канали попереджають, що протягом найближчих 24 годин Росія може завдати нового масованого комбінованого удару по Україні.

Моніторингові канали повідомляють про загрозу нового масованого удару по Україні / Колаж Главред, фото: alerts in ua, скріншот з відео

Росіяни завершили підготовку до нового удару по Україні

Атака може відбутись в наступні 24 години

Російські окупаційні війська в наступні 24 години можуть завдати нового комбінованого удару по Україні та вже завершили до нього підготовку. Про це повідомляють моніторингові канали.

Моніторингові групи повідомляють, що Росія завершила підготовку до чергового ракетного удару, який може відбутися найближчими днями. За їхніми даними, вже споряджено один Ту-95МС, шість Ту-22М3, шість МіГ-31К, чотири Ту-160, а також три носії крилатих ракет "Калібр" у Новоросійську.

"Росіяни завершили підготовку до здійснення наступного масованого ракетно-дронового удару по території нашої держави, який ймовірно відбудеться протягом найближчої доби", - йдеться у повідомленні.

Яка періодичність російських ударів по Україні - думка експерта

Як писав Главред, Росія й надалі здійснюватиме обстріли українських міст. Такий прогноз озвучив авіаційний експерт Валерій Романенко у коментарі РБК-Україна. Він пояснив, що атаки РФ мають циклічний характер і піддаються прогнозуванню. За його словами, відомо, що приблизно раз на п’ять днів росіяни здійснюють масовану атаку по Україні.

"Це не те що передбачувано, це очікувано", - заявив Романенко.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 14 вересня російські війська здійснили атаку по Україні, застосувавши 59 повітряних цілей. Серед них була балістична ракета "Іскандер-М/KN-23" та 58 ударних дронів різних типів, зокрема Shahed і Гербера, повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Водночас, за словами народного депутата та секретаря Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Романа Костенка, Росія готує можливий удар по будівлі Верховної Ради, що тимчасово паралізувало б роботу держави.

Крім того, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що цієї осені РФ зосередиться на атаках проти української енергосистеми, роблячи ставку насамперед на використання дронів замість ракет.

Про персону: Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

