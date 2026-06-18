НПЗ добивають: дрони атакували Москву, над містом — вогонь і клуби чорного диму

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив атаку на Московський НПЗ. Крім того, горить нафтобаза в Гуково, а в Шебекіно — військовий склад.

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Дрони атакували Москву — горить НПЗ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Безпілотники атакували Москву та Ростовську область

На Московському НПЗ у Капотні після удару виникла пожежа

У Гуково після атаки БПЛА горить нафтобаза

У ніч на 18 червня ударні безпілотники атакували Москву, а також нафтобазу в Гуково Ростовської області Росії.

Крім того, поблизу Шебекіно в Бєлгородській області спалахнула пожежа — ймовірно, на складі з легкозаймистими або горючими матеріалами.

відео дня

Удар дронів по Москві та Московській області

Вранці 18 червня безпілотники завдали ударів по столиці РФ — Москві та столичному регіону.

У мережі з'явилися кадри потужної пожежі в Капотні Московської області. Над містом піднімається густий дим. Горить Московський НПЗ, який вже зазнав атаки 16 червня.

Дивіться відео — У Москві горить НПЗ:

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив атаку на Московський НПЗ.

"Сили ППО продовжують відбивати масову атаку. Кільком безпілотникам вдалося дістатися до Московського НПЗ. Вживаються заходи для ліквідації наслідків", — написав він у Telegram.

За його словами, "фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків".

Також Собянін стверджує, що "43 БПЛА знищено системою ППО Міноборони".

Тим часом очевидці повідомляють про пожежі в Москві після нічної атаки з України. Над столицею РФ піднімається густий дим:

Пожежа в Москві / Фото: t.me/exilenova_plus

Пожежа в Москві / Фото: t.me/astrapress

Пожежа в Москві / Фото: t.me/astrapress

За даними Генштабу ЗСУ, Московський НПЗ задіяний у забезпеченні армії окупантів. Продукція підприємства становить понад 38% споживання палива в столичному регіоні, зокрема завод постачає авіапаливо до аеропортів Домодєдово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський.

Потужність підприємства з переробки становить понад 12 млн тонн нафти на рік.

Дивіться відео — Горить Московський НПЗ:

Тим часом голова Московської області Андрій Воробйов повідомив, що безпілотник влучив у багатоквартирний будинок у підмосковному Жуковському. За його словами, пошкоджено вихід на пожежну драбину між 23 і 24 поверхами та дві балконні плити. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також, за його даними, в Електросталі в селі Степаново уламки збитого БПЛА пошкодили дах приватного будинку. Жінка отримала незначне поранення плеча, але від госпіталізації відмовилася. На вулиці Радіо внаслідок падіння уламків загорівся автомобіль, пожежу локалізовано.

У Люберцях уламки пошкодили будівлю фітнес-центру та об’єкт у промисловій зоні, постраждалих немає.

Крім того, уламки БПЛА впали на дах ТЦ "Біла Дача", почалася пожежа.

У Чехові дрон влучив у дачний будинок на території СНТ. На території кількох дачних ділянок впали уламки БПЛА. У Павловському Посаді внаслідок влучання безпілотника загорілися два дачні будинки.

Наслідки атаки дронів на Московську область / t.me/vorobiev_live

Атака на Ростовську область

Як пише моніторинговий Telegram-канал Exilenova+, у Гуково Ростовської області РФ нафтобаза зазнала атаки ударних БПЛА. На об'єкті спалахнула пожежа.

Дивіться відео — Горить нафтобаза в Гуково:

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар визнав, що БПЛА атакували Гуково, внаслідок чого, як стверджується, загинула одна людина.

Однак про пошкодження місцевої нафтобази голова регіону промовчав.

"У результаті повітряного удару БПЛА було пошкоджено тепловоз і сталося два загоряння комерційних об’єктів. Екстрені служби працюють на місці події", — написав Слюсар.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Атака на Бєлгородську область РФ

Як пише російський Telegram-канал Astra, поблизу Шебекіно в Бєлгородській області виникла пожежа, імовірно, на складі з легкозаймистими або горючими матеріалами.

Увечері 17 червня на моніторинговому каналі "Шепіт Шебекіно" опублікували фото та відео очевидців із інтенсивною пожежею. За кілька хвилин до публікації в районі загоряння повідомляли про проліт українського дрона.

Пожежа в Шебекіно / Фото: t.me/astrapress

За фото та відео OSINT-аналітики встановили, що пожежа виникла на ділянці промзони на межі сіл Ржевка та Вознесенка, на відстані приблизно 7,5 кілометрів від Шебекіно. Найближча до місця пожежі АЗС розташована одразу за межами визначеної ділянки.

"Фото та відео дають підстави припустити, що горить складське приміщення з легкозаймистими або горючими матеріалами. Також можна припустити, що склади використовувалися для товарів військового призначення, що типово для околиць міст на прифронтових територіях", — йдеться в повідомленні.

Атака на Московський НПЗ — що відомо

Як писав Главред, вранці у вівторок, 16 червня, дрони атакували Москву. Монітори повідомляли про десятки дронів у небі над Московською областю.

Під удар дронів потрапив Московський НПЗ у Капотні, який розташований за 15 км від Кремля.

На московському НПЗ горить ЕЛОУ АВТ-6 — технологічна установка первинної переробки нафти, від якої залежить здатність заводу працювати.

Московський НПЗ переробляє близько 11 млн тонн нафти на рік. НПЗ забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб Москви й області в бензині.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Московському нафтопереробному заводу, розташованому в районі Капотня на південному сході столиці РФ.

Глава держави наголосив, що цей НПЗ розташований на відстані 500 км від українського кордону.

Якої шкоди вже завдано російській нафтопереробці: оцінка експерта

Наслідки українських ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі вже проявляються в ряді регіонів РФ, проте говорити про точні масштаби збитків поки що передчасно. Про це в інтерв'ю Главреду заявив президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар.

За його словами, об'єктивно оцінити втрати російських нафтопереробних потужностей складно через відсутність повної інформації та постійні зміни в роботі підприємств. При цьому експерт закликав звертати увагу на непрямі ознаки наростаючих проблем: заборона експорту бензину з 1 квітня, обмеження на експорт авіаційного палива з 1 червня, дефіцит палива в окупованому Криму, а також тривожні сигнали з Москви, Санкт-Петербурга та інших регіонів європейської частини Росії.

Гончар зазначив, що проблеми концентруються саме в тих регіонах, де розташовані найбільші НПЗ, які зазнавали атак українських дронів. За його даними, з 20 найбільших російських нафтопереробних заводів 17 знаходяться в європейській частині країни, і практично всі вони вже неодноразово ставали цілями ударів.

Експерт підкреслив, що повне виведення НПЗ з ладу вимагає тривалої та системної роботи.

За оцінкою Гончара, для виникнення масштабної паливної кризи по всій європейській частині Росії буде потрібен подальший тиск на галузь. Найбільш показовими для оцінки ситуації стануть літо, осінь і особливо четвертий квартал поточного року.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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