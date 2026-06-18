Вдруге за тиждень: дрони 'розгромили' НПЗ в Москві, деталі масштабного удару

Зеленський наголосив, що удари по Москві - справедлива відповідь на російські атаки.

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Зеленський підтвердив удар по Москві / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне із заяви Зеленського:

Україна знову уразила Московський НПЗ

Партнери відзначають ефективність далекобійних ударів

Росія має зробити кроки для завершення війни

У ніч на 18 червня українські далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону. Зокрема, вдруге за тиждень уражено Московський нафтопереробний завод. Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що також були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України.

відео дня

За його словами, це цілком справедлива відповідь на російські удари по українських містах і громадах.

"Ще один важливий результат роботи наших воїнів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Дякую нашим Силам оборони та безпеки України за спільну роботу – СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашій ракетній бригаді за влучність", - йдеться у повідомленні.

Крім того, глава держави підкреслив, що днями всі партнери відзначали влучність і дієвість українських мідлстрайків та далекобійних санкцій.

"Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії", - підсумував Зеленський.

Наслідки удару по Москві

В Генеральному штабі ЗСУ також розповіли, що підрозділи Сил оборони у Московській області РФ повторно уразили Московський нафтопереробний завод.

Зазначається, що потужність підприємства з переробки становить понад 12 млн тонн нафти на рік. НПЗ задіяний у забезпеченні російської армії.

"Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння. За попереднім геолокуванням горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Ростовській області уражено нафтобазу "Гуково".

"Зафіксовано влучання та пожежу на території об'єкта. Нафтобаза використовується для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів, що забезпечують функціонування військової та транспортної інфраструктури держави-агресора", - підкреслили у Генштабі.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Наслідки ударів по НПЗ для Росії

Максим Гардус, фахівець з питань комунікації, партнерства та інтеграції в ЄС у Razom We Stand говорив, що у разі посилення ударів по нафтопереробній та експортній інфраструктурі, Росія втратить можливість вивозити нафту за кордон і змушена буде переорієнтовувати її переробку всередині країни.

За його словами, у випадку неможливості збуту нафти росіянам також доведеться консервувати свердловини, а це складний і ризикований процес.

"Крім того, НПЗ виробляють нафтопродукти, а це продукція з більшою доданою вартістю. На тонні бензину Росія заробляє більше, ніж на тонні сирої нафти. Тому удари по НПЗ — це також вагомий спосіб зменшити доходи федерального бюджету РФ", - наголосив він.

Удари по НПЗ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 18 червня ударні безпілотники атакували Москву, а також нафтобазу в Гуково Ростовської області Росії. Крім того, поблизу Шебекіно в Бєлгородській області спалахнула пожежа — ймовірно, на складі з легкозаймистими або горючими матеріалами.

Сили оборони України у ніч на 12 червня у Республіці Татарстан країни-агресорки Росії уразили нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську.

В ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На території підприємства спалахнула сильна пожежа.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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