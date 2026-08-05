Спека остаточно відступає: синоптик назвала дату похолодання в Україні

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні падатимуть дощі
- Коли у більшості регіонів України знизиться температура
Погода в Україні завтра, 6 серпня, буде спекотною. Хоча вже під кінець дня синоптик Наталія Діденко прогнозує дощі на заході, півночі та у Вінницькій області.
Вже з п'ятниці, 7 серпня, спека почне спадати у західних областях, до +24+29 градусів, хоча на решті території України протримаються ще +30+39 градусів.
"Але тенденція явно йде до свіжішого повітря... 8-го серпня спека послабне у більшості областей, а 9-го серпня піде навіть із південної частини", - додала синоптик.
Погода в Києві
У четвер у столиці буде сильна спека +37+39 градусів. Вдень без опадів, ввечері є ймовірність дощу.
7 серпня у Києві все ще буде спекотно, але грозові дощі, сильні зливи та шквали почнуть "змивати" високі температури. 8 серпня температура повітря у столиці знизиться до +25+27 градусів.
Як зміниться погода в Україні на вихідні - прогноз
Главред писав, що за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у суботу, 8 серпня, у більшості областей України пройдуть грозові дощі. Місцями можливі град і шквали.
У неділю, 9 серпня, більшість території України опиниться під впливом антициклону. Опадів не очікується. Вітер буде північний та північно-західний, 5-10 м/с.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що українцям слід звикати до спекотної погоди, оскільки, за словами метеорологів, висока температура повітря вже не буде для України аномалією.
Раніше повідомлялося, що 7 серпня на заході, а 8-9 серпня у більшості регіонів України очікується прихід свіжої повітряної маси. Ввечері 7 серпня очікуються дощі з грозами.
Напередодні стало відомо, що 8 серпня у більшості регіонів очікуються дощі та грози, а денна температура становитиме близько +25+31 градус. Водночас на південному сході ще збережеться сильна спека до +35+38 градусів.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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