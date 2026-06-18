"ТУшки" піднялися в повітря: Росія готує удар по Україні, що відомо

Країна-агресор Росія, ймовірно, готується до чергового масованого ракетного удару по території України. Увечері в четвер моніторингові канали зафіксували активність у системах управління стратегічної авіації РФ на бойових частотах.
За повідомленнями спостерігачів, у повітрі можуть перебувати щонайменше чотири борти стратегічної авіації РФ, серед яких — літаки Ту-22М3.
Згідно з даними моніторингу, ці борти, ймовірно, здійснюють переліт з аеродрому "Оленья" на "Енгельс-2". Це може свідчити про підготовчі дії до можливого бойового застосування, зокрема спорядження ракетами типу Х-22/Х-32.
Водночас аналітики повідомляють, що до можливого удару можуть бути підготовлені:
- 6 Ту-95МС,
- 6 Ту-22М3,
- 3 Ту-160,
- 6 МіГ-31К,
- 3 носії ракет "Калібр" у Новоросійську.
Не виключається, що частина бортів здійснить посадку на "Енгельс-2", після чого може відбутися їх повторний виліт у нічний час.
Разом із тим, зазначається, що активність може бути пов’язана і з плановою передислокацією, оскільки така динаміка виглядає нетиповою та раптовою.
У моніторингових каналах закликають стежити за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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