РФ атакувала Харків КАБами: зруйновано понад 40 житлових будинків, постраждали діти

Дві 11-річні дівчинки та 14-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес.

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У Харкові вночі пролунали вибухи внаслідок атаки КАБів / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Російські окупанти вдарили КАБами по Холодногірському району

Внаслідок атаки пошкоджено десятки житлових будинків

Постраждали мирні жителі, серед яких троє дітей

Вранці в п'ятницю, 19 червня, російська окупаційна армія обстріляла Харків КАБами. В результаті обстрілу в одному з районів пошкоджено будинки, є постраждалі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, о 03:28 було зафіксовано запуски касетних бомб у напрямку Харківської області.

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Мер Харкова Ігор Терехов пізніше повідомив у Telegram, що окупанти завдали ударів авіабомбами по Холодногірському району.

В результаті атаки є постраждалі, проте їхня кількість та стан поки що уточнюються.

"В результаті влучання КАБ пошкоджено близько 15 приватних житлових будинків, складське приміщення. Проводиться подальше обстеження прилеглої до обстрілу території", — написав Терехов.

​ КАБ / Інфографіка: Главред

О 05:26 мер Харкова повідомив, що в Холодногірському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено понад сорок приватних будинків. Відомо про шістьох постраждалих.

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов у п’ятницю вранці уточнив, що внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей, серед яких троє дітей. Дві 11-річні дівчинки та 14-річний хлопчик отримали гостру реакцію на стрес.

"Екстрені служби ліквідують наслідки удару", — додав він.

Росія готує новий удар по Україні — монітори

Як писав Главред, країна-агресор Росія, ймовірно, готується до чергового масованого ракетного удару по території України.

18 червня стало відомо, що ворожі літаки, ймовірно, здійснюють переліт з аеродрому "Оленя" на "Єнгельс-2". Це може свідчити про підготовчі дії до можливого бойового застосування, зокрема про озброєння ракетами типу Х-22/Х-32.

Аналітики повідомляють, що до можливого удару можуть бути підготовлені:

6 Ту-95МС,

6 Ту-22М3,

3 Ту-160,

6 МіГ-31К,

3 носії ракет "Калібр" у Новоросійську.

Повітряні атаки РФ по Україні — новини

Російські окупанти завдали удару дронами по сортувальному хабу "Нової пошти" в Сумах. Термінал зазнав атаки двох "Шахедів". Внаслідок влучання виникла пожежа. Її ліквідували сили ДСНС. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав.

17 червня російські окупанти атакували Тростянець ударними дронами типу "Шахед". Загалом на місто летіло 23 дрони. Ворог завдавав ударів по цивільній інфраструктурі. У результаті атаки було знищено АЗС. На щастя, вдалося уникнути жертв і постраждалих серед цивільного населення. Однак пошкоджено багато будинків.

Увечері 16 червня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Запоріжжя, внаслідок якої виникли пожежі в житлових будинках і було пошкоджено інфраструктуру міста. Є загиблий та щонайменше кілька постраждалих, тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків ударів.

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Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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