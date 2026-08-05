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Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП: суд обирає запобіжний захід

Руслана Заклінська
5 серпня 2026, 14:48оновлено 5 серпня, 15:39
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Захист експосолки попросив провести засідання у закритому режимі.
Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП: суд обирає запобіжний захід
Стефанішиній вручили нову підозру / Колаж: Главред, фото: ЦПК, facebook.com/olga.kravets.796

Коротко:

  • Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ та САП
  • Йдеться про можливе незаконне збагачення
  • ВАКС розпочав розгляд питання щодо запобіжного заходу

Колишня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ та САП. Наразі Вищий антикорупційний суд розглядає питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Про це повідомив Центр протидії корупції.

На початку судового засідання сторона захисту Ольги Стефанішиної попросила зробити розгляд справи закритим. Причини такого прохання наразі не розголошуються.

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За інформацією джерел "УП", Стефанішина отримала підозру стосовно незаконного збагачення.

Що відомо про кримінальне провадження

Кримінальне провадження щодо можливих неправомірних дій Стефанішиної САП відкрила у липні 2025 року після публікації розслідування "Української правди". На той момент жодній особі у межах цього провадження підозру не оголошували.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, справа могла стосуватися можливого зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Раніше у ЗМІ повідомляли, що Ольга Стефанішина користувалася квартирою, яка належить її матері, однак це житло нібито не було вказане у її декларації.

Також у розслідуванні "Української правди" йшлося про те, що люди з близького оточення посадовиці через Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримали в управління кілька великих об’єктів нерухомості. Серед них, за даними журналістів, був Будинок профспілок на Майдані Незалежності у Києві.

Наразі суд має визначити подальший запобіжний захід для Стефанішиної після вручення нової підозри.

Що сказала Ольга Стефанішина

Експосол в США Ольга Стефанішина також прокоментувала інформацію про процесуальні дії правоохоронців, у яких згадується її ім'я. Вона наголосила, що такі дії не є доказом вини, а є частиною законної роботи правоохоронної системи.

"Будь-які процесуальні дії, це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Я ставлюся до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води", - написала вона у Facebook.

За її словами, питання щодо нерухомості вона детально пояснила ще понад рік тому та надала журналістам усі необхідні документи.

"Мені не було й немає чого приховувати", - зазначила Стефанішина.

Колишня посол підкреслила, що після завершення дипломатичної місії повернулася до України і не збирається уникати відповідей на запитання. Стефанішина додала, що доводити звинувачення має сторона, яка їх висуває, а вона має намір відстоювати свою позицію в законний спосіб.

"Я ж зроблю те, що маю: спокійно, за законом відстою свою позицію. У результаті я не сумніваюся", - додала вона.

Звільнення Ольги Стефанішиної - що відомо

Нагадаємо, у липні 2025 року президент Зеленський призначив Ольгу Стефанішину Спеціальною уповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США.

Проте 3 серпня 2026 року президент звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного та повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки. Відповідний указ оприлюднили на офіційному сайті глави держави.

Сама Стефанішина заявила, що рішення залишити посаду було її особистим і пов’язане з особистими обставинами. Вона назвала роботу у Вашингтоні під час повномасштабної війни "найбільшою честю" та подякувала Зеленському за довіру.

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Про персону: Ольга Стефанішина

Ольга Віталіївна Стефанішина - українська юристка. Посол України в США (з 27 серпня 2025 року - 3 серпня 2026 року). Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (2020-2025). Міністерка юстиції (2024-2025).

Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) - за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

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