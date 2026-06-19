Чого боїться Путін та коли можливе завершення війни: головні заяви Зеленського з Брюсселя

Зеленський наголосив, що саме стійкість українського народу та ЗСУ є тим щитом, який сьогодні захищає європейський континент від поширення агресії.

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Підсумки доленосних зустрічей у Брюсселі та нові заяви Зеленського / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, УНІАН, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

відео дня

Чому Україна де-факто є армією НАТО

Коли та як Україна хоче завершити війну

Яку допомогу отримають ЗСУ після "Рамштайну"

Чого насправді боїться російський диктатор Путін

Чому Путін посилюватиме атаки на цивільних

Минулі дні стали визначальними для європейської безпеки та подальшої підтримки України. Засідання у форматі "Рамштайн", а також саміт лідерів Європейського Союзу у Брюсселі чітко продемонстрували, що цивілізований світ остаточно усвідомлює масштаби російської загрози та готовий діяти рішуче.

На тлі цих подій Президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв, окресливши плани України щодо завершення війни, реальні страхи Кремля та критичні потреби нашої держави на найближчі місяці.

Главред зібрав всі ключові висловлювання та підсумки, які озвучив український лідер після важливих перемовин із союзниками.

Україна як де-факто друга армія НАТО та нова європейська балістика

Україна вже довела свою військову могутність на полі бою, і європейські лідери це відкрито визнають. Як повідомляє УНІАН, про це Зеленський повідомив журналістам у голосовому повідомленні в WhatsApp:

"Україна сьогодні, де-факто, друга армія НАТО, яка не уступає другій армії світу, і тому ми, саме ми, потрібні НАТО де-юре. Це вже факт, визнаний всіма лідерами".

Крім того, під час спілкування із журналістами за результатами засідань у Брюсселі президент підбив підсумки дня, зауваживши, що всі партнери визнають силу України. Окрему увагу сторони приділили розвитку оборонного потенціалу. Як передає "24 Канал", Зеленський зазначив:

"Європа побудує свою балістику, це актуальне питання. Україна не здається, тому ми точно це дотиснемо. Це наша ініціатива, тепер – разом із партнерами".

Водночас журналісти також звертають увагу, що президент назвав балістичні ракети Росії найбільшою проблемою.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Прискорений вступ до ЄС та підготовка до зими

Майбутнє безпеки всього європейського блоку безпосередньо пов'язане з інтеграцією України. Як цитує Reuters, глава держави заявив на саміті ЄС:

"Кожна демократична нація в Європі заслуговує на членство в ЄС, і Україна заслуговує на це, бо заплатила більше, ніж будь-яка інша країна, за своє право бути вільною, незалежною та… європейською. Майбутнє Європи - вільної, об’єднаної і, звісно, мирної - вирішується у нашій обороні. Це свідчить про те, наскільки унікальною є наша ситуація".

Водночас президент визнав, що шлях до прискореного членства не є простим через позицію окремих країн, зокрема Угорщини, яка вимагала вилучити відповідні формулювання із підсумкової заяви Європейської ради. Reuters наводить слова Зеленського:

"Найважливішим таким кроком - я знаю, що не всім це до вподоби - могло б стати прискорене вступне членство України до ЄС".

Також агенція повідомляє, що Україна звернулася до США за підтримкою у зусиллях щодо вирішення конфлікту та окреслила чіткі часові рамки:

"Звісно, ми хочемо закінчити цю війну до зими - за допомогою дипломатії та тиску на Росію. Але ми розуміємо, з ким маємо справу. Путін - це війна".

Якщо ж бойові дії триватимуть, Україні знадобиться серйозна паливна та матеріальна підтримка, зокрема газ, дизель, енергетичне обладнання та щонайменше 300 ракет. Президент також закликав виділити 6 мільярдів євро ($6,9 мільярда) з Європейського фонду миру ЄС.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Мільярдний пакет "Рамштайну", літаки F-16 та санкційний тиск

Оборонні засідання принесли Україні нові вагомі домовленості. В УНІАН виділили результати чергової зустрічі у форматі "Рамштайн", де дев'ять країн підтвердили фінансування програми PURL:

"А це ракети для "Петріотів" на суму більше ніж один мільярд". "Ми домовилися про додаткові F-16, нам треба терміново готувати пілотів".

Поряд із військовою допомогою, ключовим фактором залишається економічний тиск. Зеленський підкреслив, що Євросоюз одноголосно посилюватиме санкції, проте закликав діяти максимально безкомпромісно.

"Європа має бути залучена, щоб ми мали сильну позицію, щоб повністю дотримуватися санкцій без лазівок, конфіскації без винятків та фінансування України", заявив він.

PURL / Інфографіка: Главред

Чого насправді боїться Путін та яка його головна мета

Справжня причина затягування війни Кремлем криється у внутрішніх страхах російського диктатора перед власними людьми. Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, пише Інтерфакс-Україна.

"Путін не хоче зупинятись, і всі його розмови про те, що він хоче миру - все брехня". "Безумовно, Путін боїться повернення своєї армії додому. Тому він так боїться кінця війни без перемовин", - наголосив український лідер.

В УНІАН також наводять слова президента про те, що диктатор залишатиметься при владі до кінця своїх днів, а його хворобливою амбіцією є відродження імперії:

"І в нього одна ціль - це повернення Радянського Союзу. Без України - це неможливо, і тому нам так і не просто, шановні українці".

Зеленський також попередив, що без залізобетонних гарантій безпеки Росія обов'язково повернеться до агресії, і тоді під ударом можуть опинитися інші країни. Попри те, що Путін є безумцем, який хоче, "щоб в Україні все горіло", Київ залишається готовим до переговорів, але виключно з позиції сили.

Попередження про можливі обстріли

Президент також наголосив на тому, що на тлі своїх політичних та військових поразок Путін стає слабшим, а тому - більш підступним та небезпечним для цивільного населення.

"Слабшає і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нам, по нашим людям ракетами і дронами. Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже", - закликав Зеленський.

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