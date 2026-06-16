У небі — десятки БПЛА: дрони атакують Москву, горить найбільший НПЗ

НПЗ у Капотні забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб столиці РФ та області у бензині.

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Дрони атакують Москву / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

Десятки дронів атакували Московський НПЗ і столичний регіон

На стратегічному заводі спалахнула пожежа в самому серці установки

У чотирьох найбільших аеропортах Москви оголосили план "Килим"

Вранці у вівторок, 16 червня, дрони атакували Москву. Під удар потрапив Московський нафтопереробний завод — ключове підприємство паливної галузі РФ, розташоване в районі Капотня на південному сході міста. Там спалахнула пожежа, видно клуби чорного диму.

Російська влада почала повідомляти про атаку безпілотників на Москву о 5:45 ранку. Вже після сьомої години ранку мер Москви Сергій Собянін повідомив про знищення 21 БПЛА в столичному регіоні. Всього сьогодні вранці він відзвітував про 35 нейтралізованих безпілотників. О восьмій ранку він написав, що збито ще 25 безпілотників, які летіли на Москву.

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"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", – заявив чиновник.

Росавіація повідомляла про запровадження обмежень в аеропортах Домодєдово, Шереметьєво, Внуково, Раменське (Жуковський).

За даними Telegram-каналу Astra, очевидці фіксують роботу ППО в підмосковних Павловському Посаді, Раменському та Жуковському.

Дивіться відео – Дрони атакують Москву:

Моніторинговий Telegram-канал Exilenova+ пише про десятки дронів у небі над Московською областю.

При цьому в Москві не лунали звуки сирени повітряної тривоги.

Москву атакує, зокрема, і дрон "Лютий".

На каналі опубліковано відео, як дрон "Лютий" врізається в недобудову.

Дрон "Лютий" бере участь у рейді на Москву / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Повідомляється також, що під удар дронів потрапив Московський НПЗ, який розташований за 15 км від Кремля.

OSINT-аналітики зазначають, що "горить ЕЛОУ АВТ-6 — серце заводу".

Московський НПЗ / t.me/exilenova_plus

"Хоча Путін і перекинув практично всі ключові засоби ППО та ПРО до Москви, це не рятує росіян. Путін не є гарантом безпеки для москвича", — написав у Telegram голова Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

За його словами, Московський НПЗ переробляє близько 11 млн тонн нафти на рік. НПЗ забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб Москви й області в бензині.

Коваленко зазначив, що в Москві й так уже запроваджувалися обмеження на заправках по 20 літрів на авто після постійних атак нафтобаз та інших НПЗ.

"Тепер очікуємо ще більшу кризу. Москвичі можуть щодня дякувати за це Путіну і згадувати, як голосували за нього", - заявив він.

Дивіться кадри "прильоту" на найбільший НПЗ Москви:

Коваленко також підтвердив, що на московському НПЗ горить ЕЛОУ АВТ-6 – технологічна установка первинної переробки нафти, від якої залежить здатність заводу працювати.

"Зараз стоїть питання про призупинення роботи Московського НПЗ або критичну втрату потужності. Москвичі в соцмережах пишуть, що даремно не запасалися бензином", – додав він.

Тим часом Міноборони РФ заявило, що з 20:00 15 червня до 7 ранку 16 червня нібито знищило 172 БПЛА над регіонами РФ та окупованими територіями.

Стверджується, що БПЛА були збиті над Астраханською, Бєлгородською, Брянською, Калузькою, Курською, Волгоградською, Воронезькою, Орловською, Тамбовською, Тульською, Ростовською та Рязанською областями, Московським регіоном, Краснодарським краєм, анексованим Кримом, Азовським і Чорним морями.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Атаки на території РФ — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 16 червня ударні дрони атакували нафтобазу в станиці Полтавській Краснодарського краю РФ. Спалахнула масштабна пожежа.

Полтавська нафтобаза є проміжною ланкою між нафтопереробними заводами компанії "Лукойл" і кінцевими споживачами — мережами автозаправних станцій. На території нафтобази розташовано 28 резервуарів для зберігання палива та нафтопродуктів.

У ніч на 15 червня кілька російських регіонів зазнали атаки безпілотників. У Московській та Тульській областях після ударів було зафіксовано пожежі, а OSINT-аналітики повідомили про можливе ураження об'єктів, пов'язаних з оборонною промисловістю РФ. Зокрема, йдеться про підприємства, що беруть участь у розробці ракетних та радіолокаційних систем.

Рано вранці 12 червня територію країни-агресора РФ атакували безпілотники. У Самарській області Росії під удар дронів потрапив хімічний завод "Тольяттикаучук", а в Татарстані — хімзавод "Нижньокамськнефтехім".

В ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На території підприємства спалахнула сильна пожежа.

Паливна криза в Криму може стати передвісником проблем по всій Росії - експерт

Ситуація з паливом в окупованому Криму може незабаром повторитися і в самій Росії. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив експерт з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар.

За його словами, нинішні проблеми на півострові є "прообразом" того, що чекає на РФ вже в найближчі місяці. Гончар зазначив, що дефіцит палива може проявитися як у липні, так і в серпні, коли зросте попит з боку аграрного сектора.

Експерт додав, що Росія намагається компенсувати нестачу палива за рахунок нафтопереробних заводів Білорусі, які працюють на російській нафті. Однак, за його оцінкою, такі заходи не зможуть кардинально змінити ситуацію і запобігти подальшому погіршенню становища на паливному ринку.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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